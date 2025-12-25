Укр

Жена футболиста сборной Украины устроила "пожар" на отечественном курорте: пикантные фото

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Автор
Николай и Дарья Михайленко Новость обновлена 25 декабря 2025, 19:19
Николай и Дарья Михайленко. Фото instagram.com/mykhailenko_dasha

Девушка засветила свою шикарную фигуру на курорте

Дарья Михайленко, жена опорного полузащитника "Динамо" и сборной Украины Николая Михайленко, поделилась горячими снимками с отдыха. Девушка проводит отпуск на Львовщине.

Что нужно знать

  • Дарья опубликовала горячие фото
  • В 2025 году в семье Михайленко появился сын
  • Николай дебютировал за сборную Украины в 2025 году

Соответствующие снимки Дарья опубликовала на своей странице в Instagram. Михайленко поделилась с подписчиками несколькими зимними снимками в купальнике.

В сети восхитились красотой Дарьи. Один из пользователей назвал снимки "пожаром".

Дарья Михайленко в бассейне
Дарья Михайленко в бассейне/Фото: instagram.com/mykhailenko_dasha
Дарья Михайленко отдыхает в Прикарпатье
Дарья Михайленко отдыхает в Прикарпатье/Фото: instagram.com/mykhailenko_dasha
Дарья Михайленко в отпуске
Дарья Михайленко в отпуске/Фото: instagram.com/mykhailenko_dasha

Отметим, Дарья и Николай женились в июне 2024 года. Пара воспитывает сына, который появился на свет в марте 2025 года.

Николай Михайленко с семьей
Николай Михайленко с семьей/Фото: instagram.com/mykhailenko_dasha

24-летний Михайленко в сезоне 2025/26 сыграл 22 матча на клубном уровне, отметившись 2 голами и 1 ассистом. В 2025 году хавбек впервые был вызван в сборную Украины. За Сине-желтых опорник провел 2 матча (против Канады и Новой Зеландии).

Ранее Анастасия Конопля, жена защитника "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли, опубликовала пикантную фотосессию. Девушка предстала на снимках в откровенной ночной рубашке.

