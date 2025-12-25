Жена футболиста сборной Украины устроила "пожар" на отечественном курорте: пикантные фото
-
-
Девушка засветила свою шикарную фигуру на курорте
Дарья Михайленко, жена опорного полузащитника "Динамо" и сборной Украины Николая Михайленко, поделилась горячими снимками с отдыха. Девушка проводит отпуск на Львовщине.
Что нужно знать
- Дарья опубликовала горячие фото
- В 2025 году в семье Михайленко появился сын
- Николай дебютировал за сборную Украины в 2025 году
Соответствующие снимки Дарья опубликовала на своей странице в Instagram. Михайленко поделилась с подписчиками несколькими зимними снимками в купальнике.
В сети восхитились красотой Дарьи. Один из пользователей назвал снимки "пожаром".
Отметим, Дарья и Николай женились в июне 2024 года. Пара воспитывает сына, который появился на свет в марте 2025 года.
24-летний Михайленко в сезоне 2025/26 сыграл 22 матча на клубном уровне, отметившись 2 голами и 1 ассистом. В 2025 году хавбек впервые был вызван в сборную Украины. За Сине-желтых опорник провел 2 матча (против Канады и Новой Зеландии).
