Дружина футболіста збірної України влаштувала "пожежу" на вітчизняному курорті: пікантні фото

Михайло Корнілов
Новина оновлена 25 грудня 2025, 19:19
Микола та Дар’я Михайленки. Фото instagram.com/mykhailenko_dasha

Дівчина засвітила свою шикарну фігуру на курорті

Дар'я Михайленко, дружина опорного півзахисника "Динамо" та збірної України Миколи Михайленка, поділилася гарячими знімками з відпочинку. Дівчина проводить відпустку на Львівщині.

Що потрібно знати

  • Дар’я опублікувала гарячі фото
  • 2025 року в родині Михайленків з’явився син
  • Микола дебютував за збірну України у 2025 році

Відповідні знімки Дар’я опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Михайленко поділилася з підписниками кількома зимовими знімками у купальнику.

У мережі захопилися красою Дар'ї. Один із користувачів назвав знімки "пожежею".

Дар’я Михайленко у басейні
Дар’я Михайленко у басейні/Фото: instagram.com/mykhailenko_dasha
Дар’я Михайленко відпочиває у Прикарпатті
Дар’я Михайленко відпочиває на Прикарпатті/Фото: instagram.com/mykhailenko_dasha
Дар’я Михайленко у відпустці
Дар’я Михайленко у відпустці/Фото: instagram.com/mykhailenko_dasha

Зазначимо, Дар'я та Микола одружилися у червні 2024 року. Пара виховує сина, який народився у березні 2025 року.

Микола Михайленко із сім’єю
Микола Михайленко із родиною/Фото: instagram.com/mykhailenko_dasha

24-річний Михайленко у сезоні 2025/26 зіграв 22 матчі на клубному рівні, відзначившись 2 голами та 1 асистом. 2025 року хавбек вперше був викликаний до збірної України. За Синьо-жовтих опорник провів 2 матчі (проти Канади та Нової Зеландії).

Раніше Анастасія Конопля, дружина захисника "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі, опублікувала пікантну фотосесію. Дівчина постала на знімках у відвертій нічній сорочці.

