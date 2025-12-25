Дружина футболіста збірної України влаштувала "пожежу" на вітчизняному курорті: пікантні фото
Дівчина засвітила свою шикарну фігуру на курорті
Дар'я Михайленко, дружина опорного півзахисника "Динамо" та збірної України Миколи Михайленка, поділилася гарячими знімками з відпочинку. Дівчина проводить відпустку на Львівщині.
- Дар’я опублікувала гарячі фото
- 2025 року в родині Михайленків з’явився син
- Микола дебютував за збірну України у 2025 році
Відповідні знімки Дар’я опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Михайленко поділилася з підписниками кількома зимовими знімками у купальнику.
У мережі захопилися красою Дар'ї. Один із користувачів назвав знімки "пожежею".
Зазначимо, Дар'я та Микола одружилися у червні 2024 року. Пара виховує сина, який народився у березні 2025 року.
24-річний Михайленко у сезоні 2025/26 зіграв 22 матчі на клубному рівні, відзначившись 2 голами та 1 асистом. 2025 року хавбек вперше був викликаний до збірної України. За Синьо-жовтих опорник провів 2 матчі (проти Канади та Нової Зеландії).
