Бывший соперник Усика едва не погиб в смертельном ДТП (фото, видео)

Британский боксер находился в турне по Африке

В понедельник, 29 декабря, бывший чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) оказался участником смертельной аварии на скоростной трассе Лагос-Ибадан в Макуне (штат Огун, Нигерия). Недавно боксер успешно вернулся на ринг.

Что нужно знать

Энтони Джошуа попал в аварию в Нигерии

Боксер отделался легкими травмами

В ДТП погибло двое человек из окружения спортсмена

Об этом сообщает punchng. По информации источника, два человека, сопровождавшие боксера, погибли на месте.

Сообщается, что автомобиль Lexus Jeep, в котором находился Джошуа, столкнулся с неподвижным грузовиком. Обстоятельства столкновения расследуются. Погибли двое мужчин, один и з которых сидел рядом с Энтони на заднем сидении, а второй — рядом с водителем. Джошуа получил незначительные травмы. Тем не менее AJ и водитель машины были госпитализированы в больницу.

Грузовик, в который врезался автомобиль Джошуа/Фото: Adeniyi Orojo

Энтони Джошуа после ДТП в Нигерии/Фото: Adeniyi Orojo

Энтони Джошуа после того, как его вытянули из машины'Фото: Adeniyi Orojo

Напомним, 19 декабря Джошуа добыл впечатляющую победу над блогером-боксером Джейком Полом. Энтони известен украинцам по поединку с Владимиром Кличко и двумя боями с Александром Усиком. Британец нокаутировал Кличко-младшего и дважды проиграл Усику.