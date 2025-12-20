Пол получил от Джошуа важный урок ценой здоровья: лучшие моменты боя (видео)

Поединок нельзя назвать зрелищным, но он точно показательный

В пятницу, 19 декабря, в Майами (штат Флорида, США) состоялось большое шоу профи-бокса. В главном поединке вечера бывший двукратный чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) нокаутировал боксера-блогера Джейка Пола (12-2, 7 КО).

Что нужно знать

Джошуа остановил Пола в шестом раунде

Энтони завалил соперника на канвас много раз, но засчитано было 4 нокдауна

AJ сломал челюсть американцу

8-раундовый поединок завершился досрочной победой британца. Об этом сообщает "Телеграф".

Пол с первых секунд отдал центр ринга британскому гиганту и начал наматывать вокруг него круги, периодически атакуя оппонента. AJ, в свою очередь, был нацелен на нокаут, правда, долгое время "нащупать" соперника ему не удавалось. Джейк также использовал известную тактику сближения с более габаритным соперником с последующим клинчеванием. "Петух" быстро выдохся и начал постоянно заваливаться перед AJ. Это надоело судье, после чего британец 4 раза отправил американца в нокдаун. Последний оказался нокаутом.

Лучшие моменты боя Джошуа — Пол

Пол после поединка сообщил, что AJ сломал ему челюсть. Джошуа, в свою очередь, отметил, что Полу не стоило проверять свои возможности с "настоящим боксером". Джейк наверняка запомнит этот урок на всю жизнь.

На сайте "Телеграф" доступно видео всех боев раннего андеркарда шоу Джошуа — Пол. В одном из поединков Авиус Гриффин брутально нокаутировал Джастина Кардону. В мейнкарде зрители также увидели нокаут. Легенда ММА "Паук" нокаутировал "Избранного" брутальным апперкотом.