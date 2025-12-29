Рус

Колишній суперник Усика ледь не загинув у смертельній ДТП (фото, відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Усик — Джошуа Новина оновлена 29 грудня 2025, 16:11
Усик — Джошуа. Фото Getty Images

Британський боксер перебував у африканському турне

У понеділок, 29 грудня, колишній чемпіон світу у гевівейті Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) став учасником смертельної аварії на швидкісній трасі Лагос-Ібадан у Макуні (штат Огун, Нігерія). Нещодавно боксер успішно повернувся на ринг.

Що потрібно знати

  • Ентоні Джошуа потрапив в аварію в Нігерії
  • Боксер відбувся легкими травмами
  • У ДТП загинуло двоє людей з оточення спортсмена

Про це повідомляє punchng. За інформацією джерела, дві особи, які супроводжували боксера, загинули на місці.

Повідомляється, що автомобіль Lexus Jeep, в якому знаходився Джошуа, зіткнувся з нерухомою вантажівкою. Обставини зіткнення розслідуються. Загинули двоє чоловіків, один і з яких сидів поряд з Ентоні на задньому сидінні, а другий поряд із водієм. Джошуа зазнав незначних травм. AJ та водій машини були госпіталізовані до лікарні.

Вантажівка, в яку врізався автомобіль Джошуа
Вантажівка, в яку врізався автомобіль Джошуа/Фото: Adeniyi Orojo
Ентоні Джошуа після ДТП у Нігерії
Ентоні Джошуа після ДТП у Нігерії/Фото: Adeniyi Orojo
Ентоні Джошуа після того, як його витягли з машини
Ентоні Джошуа після того, як його витягли з машини’Фото: Adeniyi Orojo
Джошуа — Кличко
Джошуа — Усик
Усик — Джошуа 2

Нагадаємо, 19 грудня Джошуа здобув дивовижну перемогу над блогером-боксером Джейком Полом. Ентоні відомий українцям по поєдинку з Володимиром Кличком та двома боями з Олександром Усиком. Британець нокаутував Кличка-молодшого та двічі програв Усику.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа