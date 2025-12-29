Колишній суперник Усика ледь не загинув у смертельній ДТП (фото, відео)

Британський боксер перебував у африканському турне

У понеділок, 29 грудня, колишній чемпіон світу у гевівейті Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) став учасником смертельної аварії на швидкісній трасі Лагос-Ібадан у Макуні (штат Огун, Нігерія). Нещодавно боксер успішно повернувся на ринг.

Про це повідомляє punchng. За інформацією джерела, дві особи, які супроводжували боксера, загинули на місці.

Повідомляється, що автомобіль Lexus Jeep, в якому знаходився Джошуа, зіткнувся з нерухомою вантажівкою. Обставини зіткнення розслідуються. Загинули двоє чоловіків, один і з яких сидів поряд з Ентоні на задньому сидінні, а другий поряд із водієм. Джошуа зазнав незначних травм. AJ та водій машини були госпіталізовані до лікарні.

Вантажівка, в яку врізався автомобіль Джошуа/Фото: Adeniyi Orojo

Ентоні Джошуа після ДТП у Нігерії/Фото: Adeniyi Orojo

Ентоні Джошуа після того, як його витягли з машини’Фото: Adeniyi Orojo

Нагадаємо, 19 грудня Джошуа здобув дивовижну перемогу над блогером-боксером Джейком Полом. Ентоні відомий українцям по поєдинку з Володимиром Кличком та двома боями з Олександром Усиком. Британець нокаутував Кличка-молодшого та двічі програв Усику.