Джошуа - Пол: онлайн-трансляция вечера бокса

Самый необычный бой года пройдет в Майами

В пятницу, 19 декабря, в Майами (штат Флорида, США) состоится большой вечер профессионального бокса. Возглавит шоу супербой Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) — Джейк Пол (12-1, 7 КО). Американский блогер сразится с британским экс-чемпионом мира, который намного больше него.

Что нужно знать

"Петух" и AJ возглавят шоу в Майами

Вечер бокса Джошуа — Пол покажет Netflix

Главный бой вечера состоится в ночь на 20 декабря (время киевское)

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию шоу Джошуа — Пол. Начало вечера бокса в 23:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция вечера бокса Джошуа — Пол (обновляется)

Прямая видеотрансляция раннего андеркарда шоу Джошуа - Пол

Американский боксер-блогер Пол сразится с бывшим 2-кратным чемпионом мира в хэвивейте Джошуа. Энтони намного больше своего соперника, а потому поединок пройдет по особым правилам. Во-первых, будет всего 8 раундов. Во-вторых, вес британца по контракту ограничили 111,1 кг. К слову, AJ на взвешивании показал вес 110,4 кг, а "Петух" – 98,25 кг.

Джошуа на голову выше Пола

Что на кону боя Джошуа — Пол

28-летний Джейк пошел ва-банк. Американцу нечего терять, в отличие от британца. На кону боя престиж бокса и личная репутация Энтони. Кроме того, такой поединок соберет большой куш, который боксеры разделят между собой. По информации salaryleaks, Пол заработает от 70 млн долларов, а AJ — минимум 50 млн долларов. Добавим, что бой будет нечемпионским и войдет в статистику боксеров в профи.

Где и когда смотреть бой Джошуа — Пол

В прямом эфире по всему миру вечер бокса Джошуа — Пол покажет стриминговый сервис Netflix. Шоу можно будет посмотреть на Netflix по подпискам: "Базовая", "Стандартная" и "Премиум". Стоимость просмотра от 4,99 евро/месяц (от 240 грн/месяц). Ранний андеркард стартует 19 декабря в 23:45 (время киевское), основной кард начнется 20 декабря в 03:00 по киевскому времени. Выход Джошуа и Пола на ринг ожидается в 05:30 по киевскому времени.

Прогноз на бой Джошуа — Пол

По мнению букмекеров, Энтони является безоговорочным фаворитом поединка. На триумф британца можно сделать ставку с коэффициентом 1,08. В то же время успех американца менее вероятен — коэффициент 7,00. Добавим, что аналитики не верят, что Джейк сможет сдержать мощь бывшего чемпиона. Специалисты считают победу Энтони нокаутом наиболее вероятным исходом 8-раундового поединка — коэффициент 1,22.

Кард шоу Джошуа — Пол

Энтони Джошуа (28–4, 25 KO) – Джейк Пол (12–1, 7 KO)

Алисия Баумгарднер (16–1, 7 KO) – Лейла Бодоэн (13–1, 2 КО) — бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO во 2–м полулегком весе (до 59 кг)

Чернека Джонсон (18–2, 8 KO) – Аманда Галле (12–0–1, 1 КО) — бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг)

Кэролайн Дюбуа (11–0–1, 5 KO) – Камилла Панатта (8–2–1, 1 КО) — бой за титул чемпионки мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг)

Йокаста Валле (33–3, 10 KO) – Ядира Бустильос (11–1, 2 КО) — бой за титул чемпионки мира по версии WBC в минимальном весе (до 47,8 кг)

Андерсон Силва (3–2, 2 КО) – Тайрон Вудли (0–2)

Авиус Гриффин (17–1, 16 KO) – Джастин Кардона (10–1, 5 КО)

Джамал Харви (1–0, 1 КО) – Кевин Сервантес (5–0, 5 КО)

Кено Марли Машаду (дебют) – Диарра Дэвис-младший (2–1, 1 КО)

Последние бои

Джошуа возвращается на ринг после поражения от Даниеля Дюбуа в сентябре 2024 года.

Пол в своем последнем поединке единогласным решением судей одолел бывшего чемпиона мира в среднем весе Хулио Сесара Чавеса-младшего. Этот поединок состоялся в июне 2025 года.

Напомним, медиа-неделя вечера бокса Джошуа — Пол стартовала с открытых тренировок. Во время данного мероприятия в рамках шоу уже состоялись первые бои. На следующий день Энтони и Джейк встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции. Также боксеры провели интенсивную дуэль взглядов после взвешивания.