Смертельная авария Джошуа: детали трагедии (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Боксерский мир скорбит о погибших
Появились первые подробности ДТП в Нигерии с участием олимпийского чемпиона, бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (29-4, 26 КО). К сожалению, AJ потерял двух своих тренеров.
Что нужно знать
- Энтони Джошуа попал в аварию в Нигерии
- В ДТП погибли тренеры боксера
- Нигерийские власти на данный момент винят в аварии водителя Энтони
По информации Home_of_Fight погибшими оказались тренеры и друзья боксера Сина Гами и Роберт Латц. Первый был тренером Джошуа по физической подготовке, а второй — личным тренером боксера.
Сообщается, что Латц и Сина в момент аварии сидели на переднем сиденье авто, а Джошуа — на заднем. При этом нигерийские СМИ отмечали, что одна из жертв трагедии сидела рядом с водителем, а вторая — позади с Джошуа. Daily Mail подтверждает версию местной прессы.
Нигерийские СМИ сообщают, что по предварительной информации, авто Lexus Jeep с Джошуа нарушило скоростной режим. Водитель потерял управление во время обгона и врезался в припаркованный на обочине грузовик. Инцидент произошел на скоростной трассе Лагос — Ибадан в районе города Макун (штат Огун, Нигерия).
Двое мужчин погибли на месте. Сообщается, что Джошуа получил "незначительные травмы", после чего был отправлен в неназванную больницу. Мир облетели кадры с Энтони, который находится в шоке после ДТП.
Что делал Джошуа в Нигерии
Энтони родился в Уотфорде (Великобритания), однако имеет нигерийские корни. Семья боксера родом из Сагаму (штат Огун, Нигерия). Его прадед принял фамилию Джошуа после обращения в христианство. Спортсмен регулярно посещает родину предков, а одна из его самых известных татуировок — изображение Нигерии на африканском континенте.
Джошуа хорошо известен украинским болельщикам. Именно он дрался с Владимиром Кличко и дважды с Александром Усиком. Британец нокаутировал Кличко-младшего и оба раза проиграл Усику решением судей. В декабре 2025 года AJ добыл впечатляющую победу над блогером-боксером Джейком Полом.