Смертельная авария Джошуа: детали трагедии (фото, видео)

Боксерский мир скорбит о погибших

Появились первые подробности ДТП в Нигерии с участием олимпийского чемпиона, бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (29-4, 26 КО). К сожалению, AJ потерял двух своих тренеров.

Что нужно знать

Энтони Джошуа попал в аварию в Нигерии

В ДТП погибли тренеры боксера

Нигерийские власти на данный момент винят в аварии водителя Энтони

По информации Home_of_Fight погибшими оказались тренеры и друзья боксера Сина Гами и Роберт Латц. Первый был тренером Джошуа по физической подготовке, а второй — личным тренером боксера.

Сина Гами и Энтони Джошуа/Фото: x.com/Home_of_Fight

Роберт Латц и Энтони Джошуа/Фото: x.com/Home_of_Fight

Сообщается, что Латц и Сина в момент аварии сидели на переднем сиденье авто, а Джошуа — на заднем. При этом нигерийские СМИ отмечали, что одна из жертв трагедии сидела рядом с водителем, а вторая — позади с Джошуа. Daily Mail подтверждает версию местной прессы.

Место расположение Джошуа в момент аварии/Фото: dailymail.co.uk

Нигерийские СМИ сообщают, что по предварительной информации, авто Lexus Jeep с Джошуа нарушило скоростной режим. Водитель потерял управление во время обгона и врезался в припаркованный на обочине грузовик. Инцидент произошел на скоростной трассе Лагос — Ибадан в районе города Макун (штат Огун, Нигерия).

После удара об грузовик автомобиль вильнул влево и в итоге оказался на центральной разделительной полосе/Фото: dailymail.co.uk

Авария произошла между населенными пунктами Логбара и Луфап

Грузовик, в который врезалось авто с Джошуа/Фото: Getty Images

Грузовик, в который врезалось авто с Джошуа, откатили от греха подальше/Фото: Getty Images

Грузовик после аварии с Джошуа убирают с дороги/Фото: Getty Images

Двое мужчин погибли на месте. Сообщается, что Джошуа получил "незначительные травмы", после чего был отправлен в неназванную больницу. Мир облетели кадры с Энтони, который находится в шоке после ДТП.

Энтони Джошуа после ДТП в Нигерии/Фото: Adeniyi Orojo

Энтони Джошуа после того, как его вытянули из машины/Фото: Adeniyi Orojo

Что делал Джошуа в Нигерии

Энтони родился в Уотфорде (Великобритания), однако имеет нигерийские корни. Семья боксера родом из Сагаму (штат Огун, Нигерия). Его прадед принял фамилию Джошуа после обращения в христианство. Спортсмен регулярно посещает родину предков, а одна из его самых известных татуировок — изображение Нигерии на африканском континенте.

Энтони Джошуа набил на плече Африку с контурами Нигерии/Фото: x.com/AfricaFactsZone

Джошуа хорошо известен украинским болельщикам. Именно он дрался с Владимиром Кличко и дважды с Александром Усиком. Британец нокаутировал Кличко-младшего и оба раза проиграл Усику решением судей. В декабре 2025 года AJ добыл впечатляющую победу над блогером-боксером Джейком Полом.