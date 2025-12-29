Смертельна аварія Джошуа: деталі трагедії (фото, відео)

Боксерський світ сумує за загиблими

З’явилися перші подробиці ДТП у Нігерії за участю олімпійського чемпіона, колишнього чемпіона світу у надважкій вазі британця Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО). На жаль, AJ втратив двох своїх тренерів.

Що потрібно знати

Ентоні Джошуа потрапив в аварію в Нігерії

У ДТП загинули тренери боксера

Нігерійська влада на цей час звинувачує в аварії водія Ентоні

За інформацією Home_of_Fight загиблими виявилися тренери та друзі боксера Сіна Гамі та Роберт Латц. Перший був тренером Джошуа з фізичної підготовки, а другий — особистим тренером боксера.

Сіна Гамі та Ентоні Джошуа/Фото: x.com/Home_of_Fight

Роберт Латц та Ентоні Джошуа/Фото: x.com/Home_of_Fight

Повідомляється, що Латц і Сіна на момент аварії сиділи на передньому сидінні авто, а Джошуа — на задньому. При цьому нігерійські ЗМІ зазначали, що одна з жертв трагедії сиділа поряд із водієм, а друга — позаду з Джошуа. Daily Mail підтверджує версію місцевої преси.

Місце розташування Джошуа в момент аварії/Фото: dailymail.co.uk

Нігерійські ЗМІ повідомляють, що за попередньою інформацією, авто Lexus Jeep з Джошуа порушило швидкісний режим. Водій втратив керування під час обгону і врізався в припарковану на узбіччі вантажівку. Інцидент стався на швидкісній трасі Лагос — Ібадан у районі міста Макун (штат Огун, Нігерія).

Після удару об вантажівку автомобіль вильнув ліворуч і в результаті опинився на центральній смузі розділення/Фото: dailymail.co.uk

Аварія сталася між населеними пунктами Логбара та Луфап

Вантажівка, в яку врізалося авто з Джошуа/Фото: Getty Images

Вантажівка, в яку врізалося авто з Джошуа, відкотили від гріха подалі/Фото: Getty Images

Вантажівку після аварії з Джошуа прибирають із дороги/Фото: Getty Images

Двоє чоловіків загинуло на місці. Повідомляється, що Джошуа отримав "незначні травми", після чого був відправлений до неназваної лікарні. Світ облетіли кадри з Ентоні, який знаходиться у шоковому стані після ДТП.

Ентоні Джошуа після ДТП у Нігерії/Фото: Adeniyi Orojo

Ентоні Джошуа після того, як його витягли з машини/Фото: Adeniyi Orojo

Що робив Джошуа у Нігерії

Ентоні народився у Вотфорді (Велика Британія), проте має нігерійське коріння. Сім’я боксера родом із Сагаму (штат Огун, Нігерія). Його прадід прийняв прізвище Джошуа після того, як прийняв християнство. Спортсмен регулярно відвідує батьківщину предків, а одне з найвідоміших його татуювань — зображення Нігерії на африканському континенті.

Ентоні Джошуа набив на плечі Африку з контурами Нігерії/Фото: x.com/AfricaFactsZone

Джошуа добре відомий українським уболівальникам. Саме він бився з Володимиром Кличком і двічі з Олександром Усиком. Британець нокаутував Кличка-молодшого й обидва рази програв Усику рішенням суддів. У грудні 2025 року AJ здобув яскраву перемогу над блогером-боксером Джейком Полом.