Смертельна аварія Джошуа: деталі трагедії (фото, відео)
Боксерський світ сумує за загиблими
З’явилися перші подробиці ДТП у Нігерії за участю олімпійського чемпіона, колишнього чемпіона світу у надважкій вазі британця Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО). На жаль, AJ втратив двох своїх тренерів.
Що потрібно знати
- Ентоні Джошуа потрапив в аварію в Нігерії
- У ДТП загинули тренери боксера
- Нігерійська влада на цей час звинувачує в аварії водія Ентоні
За інформацією Home_of_Fight загиблими виявилися тренери та друзі боксера Сіна Гамі та Роберт Латц. Перший був тренером Джошуа з фізичної підготовки, а другий — особистим тренером боксера.
Повідомляється, що Латц і Сіна на момент аварії сиділи на передньому сидінні авто, а Джошуа — на задньому. При цьому нігерійські ЗМІ зазначали, що одна з жертв трагедії сиділа поряд із водієм, а друга — позаду з Джошуа. Daily Mail підтверджує версію місцевої преси.
Нігерійські ЗМІ повідомляють, що за попередньою інформацією, авто Lexus Jeep з Джошуа порушило швидкісний режим. Водій втратив керування під час обгону і врізався в припарковану на узбіччі вантажівку. Інцидент стався на швидкісній трасі Лагос — Ібадан у районі міста Макун (штат Огун, Нігерія).
Двоє чоловіків загинуло на місці. Повідомляється, що Джошуа отримав "незначні травми", після чого був відправлений до неназваної лікарні. Світ облетіли кадри з Ентоні, який знаходиться у шоковому стані після ДТП.
Що робив Джошуа у Нігерії
Ентоні народився у Вотфорді (Велика Британія), проте має нігерійське коріння. Сім’я боксера родом із Сагаму (штат Огун, Нігерія). Його прадід прийняв прізвище Джошуа після того, як прийняв християнство. Спортсмен регулярно відвідує батьківщину предків, а одне з найвідоміших його татуювань — зображення Нігерії на африканському континенті.
Джошуа добре відомий українським уболівальникам. Саме він бився з Володимиром Кличком і двічі з Олександром Усиком. Британець нокаутував Кличка-молодшого й обидва рази програв Усику рішенням суддів. У грудні 2025 року AJ здобув яскраву перемогу над блогером-боксером Джейком Полом.