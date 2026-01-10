Надо ахнуть "Орешником": в России хотят загнать балтийцев в норы

Надо было ахнуть сильно. Вот на днях ахнули "Орешником" в ответ на атаку на резиденцию президента. Но разве так отвечает великая страна? У меня бы уже давно эти прибалты прижали уши и сидели в норах, а они все тявкают, но мы не можем ответить. Проблема только в этом. Я же общаюсь с народом больше, чем они. Все за то, чтобы ахнуть и прекратить.