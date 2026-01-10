Надо ахнуть "Орешником": в России хотят загнать балтийцев в норы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Советский чемпион сделал очередное абсурдное заявление
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в патриотическом угаре предложил ударить "Орешником" по странам Балтии. Это якобы помогло России быстрее вернуться в международный спорт.
Что нужно знать
- Эстония, Латвия и Литва выступают против участия РФ в международном спорте
- Тихонов пригрозил этим странам "Орешником"
- Бывший биатлонист угрожал раньше и другим странам
Соответствующий комментарий Тихонова приводит vseprosport.ru. По его словам, он бы ускорил процесс снятия санкций с российских спортсменов, если бы "прибалты сидели в норах".
Надо было ахнуть сильно. Вот на днях ахнули "Орешником" в ответ на атаку на резиденцию президента. Но разве так отвечает великая страна? У меня бы уже давно эти прибалты прижали уши и сидели в норах, а они все тявкают, но мы не можем ответить. Проблема только в этом. Я же общаюсь с народом больше, чем они. Все за то, чтобы ахнуть и прекратить.
Тихонов упомянул об ударе "Орешником" по Львову. Российские власти позиционировали очередной массированный обстрел Украины как ответ на "атаку" дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина на Валдае (Новгородская область, РФ). Россияне заявили, что якобы отразили атаку 91 беспилотника в этом районе. Они также пригрозили возмездием. Международные наблюдатели и местные жители опровергают заявления российских властей. Эксперты считают, что Россия пытается использовать данную ложь, чтобы сорвать переговоры и обвинить в этом Украину.
Отметим, Тихонов славится своими скандальными заявлениями. К примеру, он неоднократно "бросался" на норвежцев. Кроме того, он недолюбливает шведов, именитый спортсмен оскорблял и украинцев. Недавно советский чемпион набросился на друга Украины из Швеции. Дело в том, что шведский биатлонист вновь высказался против возвращения России в международный спорт.