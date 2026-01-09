В России заявляют об успешной атаке газовой инфраструктуры, но это не так

Ночная атака России Львовской области ракетой "Орешник" не преследовала цели глобально что-то поразить, несмотря на заявления пропагандистов. Фактически этот удар – это сигнал Европе.

Об этом сообщил эксперт по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш"). Он подчеркнул, что пока не может раскрыть все детали, но кое-что понятно вполне четко.

Что нужно знать:

В ночь на 9 января Россия ударила "Орешником" по Львовщине

Боеголовки пробили бетонное перекрытие

Было уничтожено полное собрание сочинений Ленина

Характеристика ракеты "Орешник"

Как отметил Бескрестнов, удар "Орешником" в ночь на 9 января не имел глобальной военной цели. Россия не пыталась поразить газовую или энергетическую инфраструктуру. Фактически это было послание для Европы.

Таким образом, Кремль показал, что может ударить куда захочет, чем и когда захочет. Ведь Львовская область граничит с Польшей и довольно близко расположена к европейским странам.

При этом эксперт добавил, что элементы удара были мощными, но не настолько, как рассказывают пропагандисты. Они не проникли вглубь на десятки метров в землю.

"Пробито две плиты перекрытия и сажённо полное собрание сочинений Ленина в помещении. Я не шучу", — говорится в сообщении.

Украинцев этот факт изрядно развеселил, ведь в России Владимир Ленин — важная фигура, которая идет на ряду с правителем СССР Иосифом Сталиным. В сети писали:

Хоспади, а Ленина за что?

Так для профилактики.

Не было бы произведений пробило на десятки метров, а так дно было близко.

Даже "Арешник" не смог этого стерпеть.

Как же мощны были писания Ленина, что их зарево осветило все небо.

В мусорку попали.

