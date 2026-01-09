От "Орешника" во Львове пострадал Ленин: что известно о ракетном ударе
В России заявляют об успешной атаке газовой инфраструктуры, но это не так
Ночная атака России Львовской области ракетой "Орешник" не преследовала цели глобально что-то поразить, несмотря на заявления пропагандистов. Фактически этот удар – это сигнал Европе.
Об этом сообщил эксперт по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш"). Он подчеркнул, что пока не может раскрыть все детали, но кое-что понятно вполне четко.
Что нужно знать:
- В ночь на 9 января Россия ударила "Орешником" по Львовщине
- Боеголовки пробили бетонное перекрытие
- Было уничтожено полное собрание сочинений Ленина
Как отметил Бескрестнов, удар "Орешником" в ночь на 9 января не имел глобальной военной цели. Россия не пыталась поразить газовую или энергетическую инфраструктуру. Фактически это было послание для Европы.
Таким образом, Кремль показал, что может ударить куда захочет, чем и когда захочет. Ведь Львовская область граничит с Польшей и довольно близко расположена к европейским странам.
При этом эксперт добавил, что элементы удара были мощными, но не настолько, как рассказывают пропагандисты. Они не проникли вглубь на десятки метров в землю.
"Пробито две плиты перекрытия и сажённо полное собрание сочинений Ленина в помещении. Я не шучу", — говорится в сообщении.
Украинцев этот факт изрядно развеселил, ведь в России Владимир Ленин — важная фигура, которая идет на ряду с правителем СССР Иосифом Сталиным. В сети писали:
- Хоспади, а Ленина за что?
- Так для профилактики.
- Не было бы произведений пробило на десятки метров, а так дно было близко.
- Даже "Арешник" не смог этого стерпеть.
- Как же мощны были писания Ленина, что их зарево осветило все небо.
- В мусорку попали.
