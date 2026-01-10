Треба ахнути "Орєшніком": у Росії хочуть загнати балтійців у нори

Радянський чемпіон зробив чергову абсурдну заяву

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов у патріотичному угарі запропонував ударити "Орєшніком" по країнах Балтії. Це нібито допомогло б Росії швидше повернутися у міжнародний спорт.

Що потрібно знати

Естонія, Латвія та Литва виступають проти участі РФ у міжнародному спорті

Тихонов пригрозив цим країнам "Орєшніком"

Колишній біатлоніст погрожував раніше й іншим країнам

Відповідний коментар Тихонова наводить vseprosport.ru. За його словами, він прискорив би процес зняття санкцій з російських спортсменів, якби "прибалти сиділи в норах".

Треба було сильно ахнути. Ось днями ахнули "Орєшніком" у відповідь на атаку на резиденцію президента. Але чи так відповідає велика країна? У мене б уже давно ці прибалти притиснули вуха і сиділи в норах, а вони все гавкають, але ми не можемо відповісти. Проблема лише у цьому. Я ж спілкуюсь із народом більше, ніж вони. Всі за те, щоб ахнути та припинити. Олександр Тихонов

Тихонов згадав про удар "Орєшніком" по Львову. Російська влада позиціонувала черговий масований обстріл України як відповідь на "атаку" дронів на резиденцію президента РФ Володимира Путіна на Валдаї (Новгородська область, РФ). Росіяни заявили, що нібито відбили атаку 91 безпілотника у цьому районі. Вони також пригрозили відплатою. Міжнародні спостерігачі та місцеві жителі спростовують заяви російської влади. Експерти вважають, що Росія намагається використати цю брехню, щоб зірвати переговори та звинуватити в цьому Україну.

Зазначимо, Тихонов славиться своїми скандальними заявами. Наприклад, він неодноразово "кидався" на норвежців. Крім того, він недолюблює шведів, іменитий спортсмен ображав і українців. Нещодавно радянський чемпіон накинувся на друга України зі Швеції. Річ у тому, що шведський біатлоніст знову висловився проти повернення Росії у міжнародний спорт.