Россияне "нашли" в Буковеле "офицеров СС" (видео)

Скандал с курткой Сочи-2014 в Буковеле докатился до России

Российский "спортивный" канал "Матч ТВ" опубликовал сюжет про куртку с надписью "Сочи-2014" на украинском горнолыжном курорте. Накануне в Буковеле заметили мужчину в верхней одежде с символикой путинской Олимпиады.

Что нужно знать

В Буковеле обнаружили мужчину в курточке с надписью "Сочи-2014"

Украинские правоохранители провели с ним профилактическую беседу

В РФ сняли пропагандистский сюжет про "нацистов" на горнолыжном курорте

Российские пропагандисты в передачи "Есть Тема" возмутились тем, что после вмешательства правоохранителей данная курточка была отправлена на утилизацию. Там же добавили, что на месте якобы работали "офицеры СС". Соответствующий сюжет опубликован на telegram-канале программы.

Внимание! Эти куртки снимут с реализации, а теперь отправят, двойное внимание, на утилизацию. Это современная свободная Украина, современный мир. С покупателем и продавцом провели профилактические беседы, возможно, офицеры СС. Ведущий передачи "Есть Тема" Антон Анисимов

Напомним, ролик из Буковеля с неизвестным мужчиной в куртке с надписью "sochi.ru 2014" завирусился в сети. Патрульные обнаружили туриста. Им оказался иностранец, который заявил, что купил данную курточку в местном магазине. Владельцем заведения оказался мужчина 1969 года рождения. Иностранцу, купившему куртку с надписью "Сочи-2014", вернули за нее деньги.

Продавец объяснил, что у него действительно были эти куртки. Он их снял с реализации и утилизирует. Со всеми участниками провели профилактические беседы. Спикер патрульной полиции в Ивано-Франковской области Кристина Мрыглид

Справка: СС — военно-полицейская организация Национал-социалистической германской рабочей партии. Участвовала в организации Холокоста. Добавим, что в Украине нацизм и его пропаганда официально запрещены на законодательном уровне.

Отметим, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину спортивный телеканал "Матч ТВ" превратился в пропагандистский.

