"Он потерялся или перепутал страну?" В Буковеле заметили мужчину в интересной куртке (видео)

Украинцы шутили, что так выглядит человек, который не знает английский, а покупает одежду на секондхенде

В сети завирусился довольно странный курьез из Буковеля. Там на горнолыжном спуске заметили мужчину в куртке с надписью "Сочи 2014".

Соответствующие видео уже распространяют телеграмм-каналы. Когда именно произошло событие, точно не известно, однако видео было опубликовано 10 января.

На ролике видно, как мужчина стоит в VIР-зоне к лыжным трассам в куртке с надписью "Сочи 2014". Правда, слова написаны на английском и сделаны так, что их трудно прочесть с первого раза. Однако такая одежда на украинском курорте вызывает множество вопросов.

Мужчину в куртке "Сочи 2014" увидели в Буковеле

Ведь Сочи – это российский курортный город, который также имеет горные массивы. В 2014 году там проходили Олимпийские игры.

В сети пользователи были сильно удивлены таким нарядом мужчины, ведь, по мнению большинства, оно как минимум неуместно. Многие интересовались, что случилось с этим мужчиной дальше. Однако были и те, кто шутил, что именно так выглядят люди, которые покупающие одежду в секондхенде и не знают английского языка. Украинцы писали:

Дать звездюлей.

Может, он читать не умеет? На секонде куртку взял.

Он еще жив?

Ой, ты не заблудился, ты нашелся.

"Сочи 2014" увидели в Буковеле. Кажется, кому-то следует сменить гардероб. Когда выбрал не то время, не то место и ту страну.

Тот случай, когда покупаешь одежду на гуме и пох… что написано, потому что не понимаешь иностранный язык.

Агент ФСБ еще никогда не был так близок к провалу.

