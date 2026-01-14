Росіяни "знайшли" у Буковелі "офіцерів СС" (відео)

Скандал із курткою Сочі-2014 у Буковелі докотився до Росії

Російський "спортивний" канал "Матч ТВ" опублікував сюжет про куртку з написом "Сочі-2014" на українському гірськолижному курорті. Напередодні у Буковелі помітили чоловіка у верхньому одязі із символікою путінської Олімпіади.

Що потрібно знати

У Буковелі виявили чоловіка в куртці з написом "Сочі-2014"

Українські правоохоронці провели з ним профілактичну бесіду

У РФ зняли пропагандистський сюжет про "нацистів" на гірськолижному курорті

Російські пропагандисти у передачі "Єсть Тєма" обурилися тим, що після втручання правоохоронців цю курточку відправили на утилізацію. Там же додали, що на місці нібито працювали "офіцери СС". Відповідний сюжет опубліковано на телеграм-каналі програми.

Увага! Ці куртки знімуть із реалізації, а тепер відправлять, подвійна увага, на утилізацію. Це сучасна вільна Україна, сучасний світ. З покупцем та продавцем провели профілактичні бесіди, можливо, офіцери СС. Ведучий передачі "Є Тема" Антон Анісімов

Нагадаємо, ролик із Буковеля з невідомим чоловіком у куртці з написом "sochi.ru 2014" завірусився в мережі. Патрульні знайшли туриста. Ним виявився іноземець, який заявив, що купив цю курточку у місцевому магазині. Власником закладу виявився чоловік 1969 року народження. Іноземцю, який купив куртку з написом "Сочі-2014", повернули за неї гроші.

Продавець пояснив, що в нього справді були ці куртки. Він їх зняв із реалізації та утилізує. Із усіма учасниками провели профілактичні бесіди. Спікер патрульної поліції в Івано-Франківській області Христина Мриглід

Довідка: СС — військово-поліційна організація Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії. Брала участь в організації Голокосту. Додамо, що в Україні нацизм та його пропаганда офіційно заборонені на законодавчому рівні.

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну спортивний телеканал "Матч ТВ" перетворився на пропагандистський.

Раніше ексфутболіст збірної СРСР та ЦСКА Володимир Пономарьов порівняв Росію з Римською імперією. На його думку, римляни мали суперзброю — кінноту, а РФ — "Орєшнік".