Росіяни "знайшли" у Буковелі "офіцерів СС" (відео)
- Дата публікації
Скандал із курткою Сочі-2014 у Буковелі докотився до Росії
Російський "спортивний" канал "Матч ТВ" опублікував сюжет про куртку з написом "Сочі-2014" на українському гірськолижному курорті. Напередодні у Буковелі помітили чоловіка у верхньому одязі із символікою путінської Олімпіади.
Що потрібно знати
- У Буковелі виявили чоловіка в куртці з написом "Сочі-2014"
- Українські правоохоронці провели з ним профілактичну бесіду
- У РФ зняли пропагандистський сюжет про "нацистів" на гірськолижному курорті
Російські пропагандисти у передачі "Єсть Тєма" обурилися тим, що після втручання правоохоронців цю курточку відправили на утилізацію. Там же додали, що на місці нібито працювали "офіцери СС". Відповідний сюжет опубліковано на телеграм-каналі програми.
Увага! Ці куртки знімуть із реалізації, а тепер відправлять, подвійна увага, на утилізацію. Це сучасна вільна Україна, сучасний світ. З покупцем та продавцем провели профілактичні бесіди, можливо, офіцери СС.
Нагадаємо, ролик із Буковеля з невідомим чоловіком у куртці з написом "sochi.ru 2014" завірусився в мережі. Патрульні знайшли туриста. Ним виявився іноземець, який заявив, що купив цю курточку у місцевому магазині. Власником закладу виявився чоловік 1969 року народження. Іноземцю, який купив куртку з написом "Сочі-2014", повернули за неї гроші.
Продавець пояснив, що в нього справді були ці куртки. Він їх зняв із реалізації та утилізує. Із усіма учасниками провели профілактичні бесіди.
Довідка: СС — військово-поліційна організація Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії. Брала участь в організації Голокосту. Додамо, що в Україні нацизм та його пропаганда офіційно заборонені на законодавчому рівні.
Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну спортивний телеканал "Матч ТВ" перетворився на пропагандистський.
Раніше ексфутболіст збірної СРСР та ЦСКА Володимир Пономарьов порівняв Росію з Римською імперією. На його думку, римляни мали суперзброю — кінноту, а РФ — "Орєшнік".