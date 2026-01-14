Рус

Дівчина Мілевського похвалилася розкішним декольте: "Міля" відреагував (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Автор
Артем Мілевський з дівчиною Мілою Новина оновлена 14 січня 2026, 18:44
Артем Мілевський з дівчиною Мілою. Фото instagram.com/mila.myrs

Гаряча подруга ексфутболіста опублікувала новий пост у соцмережах

Скандальний колишній форвард "Динамо" та збірної України Артем Мілевський прокоментував пікантний знімок своєї дівчини. Міла сходила до одного з київських ресторанів азійської кухні.

Що потрібно знати

  • Міла опублікувала гаряче фото
  • Мілевський вирішив пожартувати з неї
  • Міла та Артем зустрічаються з 2024 року

Відповідні знімки Міла опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина при цьому похвалилася своїми формами, одягнувши верх з глибоким вирізом.

Настрій для вечері Азія.

Міла

Дівчина Мілевського Міла
Дівчина Мілевського Міла/Фото: instagram.com/mila.myrs
Дівчина Мілевського Міла
Дівчина Мілевського Міла/Фото: instagram.com/mila.myrs

Мілевський увірвався в коментарі до Міли й поставив під її фото емодзі "палець вгору", а також пожартував. Колишній футболіст написав, що дівчина нарешті сходила у "нормальний заклад".

Хоч заклади знатимеш нормальні.

Артем Мілевський

Зазначимо, Артему та Мілі з кінця грудня 2024 року приписують роман. Пара разом відпочивала у Буковелі, де дівчина похвалилася своєю розкішною фігурою.

Артем Мілевський з дівчиною Мілою
Артем Мілевський з дівчиною Мілою/Фото: instagram.com/mila.myrs
Артем Мілевський з дівчиною Мілою
Артем Мілевський з дівчиною Мілою/Фото: instagram.com/mila.myrs
Артем Мілевський з дівчиною Мілою
Артем Мілевський з дівчиною Мілою/Фото: instagram.com/mila.myrs
Міла – дівчина Артема Мілевського
Міла – дівчина Артема Мілевського/Фото: instagram.com/mila.myrs
Міла – дівчина Артема Мілевського
Міла – дівчина Артема Мілевського/Фото: instagram.com/mila.myrs

Раніше фото Мілевського та його колишнього партнера з "Динамо" та національної команди Олександра Алієва наробило шуму в мережі. Відомі ексфутболісти сходили на зимову рибалку, після чого їх розкритикували у мережі.

