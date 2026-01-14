Дівчина Мілевського похвалилася розкішним декольте: "Міля" відреагував (фото)

Гаряча подруга ексфутболіста опублікувала новий пост у соцмережах

Скандальний колишній форвард "Динамо" та збірної України Артем Мілевський прокоментував пікантний знімок своєї дівчини. Міла сходила до одного з київських ресторанів азійської кухні.

Відповідні знімки Міла опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина при цьому похвалилася своїми формами, одягнувши верх з глибоким вирізом.

Настрій для вечері Азія. Міла

Дівчина Мілевського Міла/Фото: instagram.com/mila.myrs

Мілевський увірвався в коментарі до Міли й поставив під її фото емодзі "палець вгору", а також пожартував. Колишній футболіст написав, що дівчина нарешті сходила у "нормальний заклад".

Хоч заклади знатимеш нормальні. Артем Мілевський

Зазначимо, Артему та Мілі з кінця грудня 2024 року приписують роман. Пара разом відпочивала у Буковелі, де дівчина похвалилася своєю розкішною фігурою.

Артем Мілевський з дівчиною Мілою/Фото: instagram.com/mila.myrs

Раніше фото Мілевського та його колишнього партнера з "Динамо" та національної команди Олександра Алієва наробило шуму в мережі. Відомі ексфутболісти сходили на зимову рибалку, після чого їх розкритикували у мережі.