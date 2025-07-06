Девушка Милевского блеснула прелестями в Буковеле (фото)

Пара отдыхает на украинском курорте

Одиозный украинский футболист Артем Милевский, который сейчас выступает за медиа-футбольный клуб "Игнис", отдыхает в Буковеле. Накануне в украинской медиа-лиге прогремел языковый скандал.

С собой "Миля" взял девушку Милу, паре с конца 2024 года приписывают роман. Соответствующие снимки появились на Instagram-странице mila.myrs.

На фото Артем и Мила позируют вместе на фоне карпатского леса. Возлюбленные также сфотографировались с "сердечками" Буковели, а также позагорали у бассейна. Там красотка продемонстрировала свою роскошную фигуру в бикини.

Артем Милевский с девушкой Милой

Артем Милевский и Мила в Буковеле

Артем Милевский загорает в Буковеле в компании своей девушки

Девушка Артема Милевского Мила

Напомним, во время матча медиафутбольной лиги Украины 16-летний футбольный блогер RENEPRO (Ренат Попружный) сделал замечание Евгению Селезневу за русский язык. Команда, за которую выступал юноша, тут же заявила о прекращении сотрудничества с ним из-за "сознательной провокации". Позднее в Odesa Football Media заявили, что блогер ушел из клуба сам. К слову, Селезнев на фоне скандала стал разговаривать на украинском даже в раздевалке своей медиа-команды "Армат" из Днепра.