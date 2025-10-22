Бывшая жена российского боксера устроила международный скандал (видео)

Правоохранители Кыргызстана проверяют неоднозначные слова россиянки

Министерство внутренних дел Кыргызстана начало доследственную проверку в отношении бывшей жены абсолютного чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола Екатерины. Российский боксер имеет гражданство Кыргызстана.

Что нужно знать

Екатерина Бивол оскорбила киргизов и казахов

МВД Кыргызстана проверяет слова россиянки

Екатерина и Дмитрий расстались со скандалом в 2023 году

Об этом сообщает vesti.kg. Россиянка оскорбила киргизов и казахов, назвав их у***нами и г*вном, из-за чего ее могут осудить в этих странах.

Подобные действия являются недопустимыми и противоречат принципам межнационального уважения и толерантности. Вне зависимости от места проживания каждый человек обязан соблюдать нормы морали и права, не допускать разжигания вражды и розни. В настоящее время данный факт зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы. МВД Кыргызстана

Накануне Екатерина Бивол опубликовала в соцсетях неоднозначное видео с оскорблениями киргизов и казахов.

После этого Екатерина пожаловалась на травлю в сети от тех самых киргизов и казахов. Россиянка считает, что не нарушала законов и сама подала заявление в полицию из-за угроз в соцсетях.

Напомним, Екатерина и Дмитрий разошлись в июне 2023 года после 16 лет совместной жизни. По ее словам, их отношения с мужем испортились после громкой победы Дмитрия над Саулем "Канело" Альваресом в 2022 году. После развода Екатерина обвинила Дмитрия в изменах, домашнем насилии и отказе платить алименты. Кроме того, она публично поддерживала соперников боксера и раскрывала информацию о его уязвимых местах (старые травмы и состояние здоровья). Бывшая пара до сих пор судится из-за опеки над сыновьями Мироном и Никоном.

Отметим, Бивол является суперзвездой мирового бокса. Примечательно, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину боксер начал прятаться под флагом Кыргызстана. Напомним, в первом поединке против российского канадца Артура Бетербиева Бивол проиграл решением большинства судей, хотя в сети считают, что Дмитрий как минимум не проиграл тот бой. Во время шоу бокса в Эр-Рияде на ринге неожиданно появился Рамзан Кадыров, который поддерживал Бетербиева.