Российский чемпион призвал ударить по Киеву: "об Россию вытирают ноги"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Россиянин считает, что удар по Киеву поможет РФ избавиться от санкций в мировом биатлоне
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов вновь отметился нацистскими высказываниями. На этот раз бывший спортсмен призвал ударить по Киеву, чтобы Россию вернули в международный биатлон.
Что нужно знать
- Россия отстранена от всех международных стартов в биатлоне
- Тихонов хочет ударить по Киеву, чтобы изменить статус РФ в биатлоне
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
Соответствующий комментарий Тихонова приводит vseprosport.ru. По словам россиянина, удары по столице Украины якобы помогут России вновь стать полноценным членом международной биатлонной семьи.
Надо ударить по Киеву, по всем х**лам-националистам, победить в конфликте. Мы самая богатая страна на земном шаре, а над нами издеваются и вытирают ноги. Когда Тихонов был первым вице-президентом IBU, они все вставали во главе с Бессебергом, когда я заходил. Вот так мы должны себя вести. Когда Сталин заходил, вставали Черчилль, Рузвельт. Вот так и должно вернуться на политической арене. А так воюем с клоуном, народ российский этого понять никак не может.
На сайте "Телеграф" доступно расписание и результаты олимпийского турнира по биатлону. В первой олимпийской гонке, смешанной эстафете, украинцы заняли 8-е место. В мужской "индивидуалке" Пидручный был близок к медали, однако одна неудачная стрельба свела эти надежды на нет. В женской "индивидуалке" сразу две украинки сумели попасть в топ-20. Мужской спринт завершился для Украины провалом, впрочем, как и женский. В мужском персьюите украинцы немного улучшили свои результаты, а вот в женском на нашу команду ожидал провал.
На Олимпиаде-2026 проходит 10-й игровой день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.