Росіянин вважає, що удар по Києву допоможе РФ позбутися санкцій у світовому біатлоні

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов знову відзначився нацистськими висловлюваннями. На цей раз колишній спортсмен закликав ударити по Києву, щоб Росію повернули у міжнародний біатлон.

Що потрібно знати

Росія відсторонена від усіх міжнародних стартів у біатлоні

Тихонов хоче вдарити по Києву, щоб змінити статус РФ у біатлоні

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Відповідний коментар Тихонова наводить vseprosport.ru. За словами росіянина, удари по столиці України нібито допоможуть Росії знову стати повноцінним членом міжнародної біатлонної родини.

Треба вдарити по Києву, по всіх х**лам-націоналістам, перемогти у конфлікті. Ми найбагатша країна на земній кулі, а з нас знущаються і витирають ноги. Коли Тихонов був першим віцепрезидентом IBU, вони вставали на чолі з Бессебергом, коли я заходив. Ось так ми повинні поводитися. Коли Сталін заходив, вставали Черчилль, Рузвельт. Отак і має повернутися на політичній арені. А так воюємо з клоуном, народ російський цього зрозуміти ніяк не може. Олександр Тихонов

На сайті "Телеграф" доступний розклад та результати олімпійського турніру з біатлону. У першій олімпійській гонці, змішаній естафеті, українці посіли 8 місце. У чоловічій "індивідуалці" Підручний був близький до медалі, проте одна невдала стрільба звела ці надії нанівець. У жіночій "індивідуалці" одразу дві українки зуміли потрапити у топ-20. Чоловічий спринт завершився для України провалом, як і жіночий. У чоловічому персьюїті українці трохи покращили свої результати, а от у жіночому на нашу команду чекав провал.

На Олімпіаді-2026 проходить 10-й ігровий день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.