Жена футболиста сборной Украины засветила роскошную фигуру на Мальдивах (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Девушка отдыхает, пока ее муж работает на тренировках
Карина Тымчик, супруга защитника "Динамо" и сборной Украины Александра Тымчика отдыхает на Мальдивах с сыном. В то же время глава семейства вместе с Бело-синими сейчас начал подготовку ко второй части сезона.
Что нужно знать
- Жена Тымчика отдыхает на Мальдивах
- Девушка похвасталась фигурой в соцсетях
- Сам футболист находится на тренировочном сборе киевлян в Турции
Соответствующие снимки супруга футболиста опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка предстала перед камерой в белом бикини.
Пользователи засыпали ее десятками комплиментов.
Отметим, Александр женился на Карине в мае 2021 года. Пара воспитывает сына, который появился на свет в январе 2023 года.
В текущем сезоне 28-летний Тымчик, который выступает на позиции правого защитника, сыграл 15 матчей на клубном уровне. К слову, на счету Александра уже 24 поединка и один гол за сборную Украины. Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2028 года.
Ранее горячими снимками в соцсетях поделилась Мила, девушка скандального Артема Милевского. К слову, бывший форвард "Динамо" и сборной Украины в январе 2026 года подрался после матча.