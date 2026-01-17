Жена футболиста сборной Украины засветила роскошную фигуру на Мальдивах (фото)

Девушка отдыхает, пока ее муж работает на тренировках

Карина Тымчик, супруга защитника "Динамо" и сборной Украины Александра Тымчика отдыхает на Мальдивах с сыном. В то же время глава семейства вместе с Бело-синими сейчас начал подготовку ко второй части сезона.

Что нужно знать

Жена Тымчика отдыхает на Мальдивах

Девушка похвасталась фигурой в соцсетях

Сам футболист находится на тренировочном сборе киевлян в Турции

Соответствующие снимки супруга футболиста опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка предстала перед камерой в белом бикини.

Карина Тымчик/Фото: instagram.com/karinatymchyk

Карина Тымчик/Фото: instagram.com/karinatymchyk

Карина Тымчик/Фото: instagram.com/karinatymchyk

Пользователи засыпали ее десятками комплиментов.

Отметим, Александр женился на Карине в мае 2021 года. Пара воспитывает сына, который появился на свет в январе 2023 года.

Александр Тымчик с семьей/Фото: instagram.com/karinatymchyk

В текущем сезоне 28-летний Тымчик, который выступает на позиции правого защитника, сыграл 15 матчей на клубном уровне. К слову, на счету Александра уже 24 поединка и один гол за сборную Украины. Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2028 года.

Ранее горячими снимками в соцсетях поделилась Мила, девушка скандального Артема Милевского. К слову, бывший форвард "Динамо" и сборной Украины в январе 2026 года подрался после матча.