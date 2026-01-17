Дружина футболіста збірної України засвітила розкішну фігуру на Мальдівах (фото)

Дівчина відпочиває, поки її чоловік працює на тренуваннях

Каріна Тимчик, дружина захисника "Динамо" та збірної України Олександра Тимчика відпочиває на Мальдівах із сином. У той же час глава сімейства разом із Біло-Синіми зараз розпочав підготовку до другої частини сезону.

Відповідні знімки дружина футболіста опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина постала перед камерою у білому бікіні.

Каріна Тимчик/Фото: instagram.com/karinatymchyk

Користувачі засипали її десятками компліментів.

Зазначимо, Олександр одружився з Каріною у травні 2021 року. Пара виховує сина, який народився у січні 2023 року.

Олександр Тимчик із сім’єю/Фото: instagram.com/karinatymchyk

Цього сезону 28-річний Тимчик, який виступає на позиції правого захисника, зіграв 15 матчів на клубному рівні. До речі, на рахунку Олександра вже 24 поєдинки та один гол за збірну України. Його контракт із "Динамо" діє до 30 червня 2028 року.

