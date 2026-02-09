Корсунская трагедия – испытание общества на зрелость

27 января в с.Нехворощ на Черкасчине трагически погибли 5 участников боевых действий, среди которых четверо полицейских: Сергей Сафронов, Александр Флоринский, Денис Половинка и Владимир Бойко, а также ветеран АТО-ООС и полномасштабной войны Сергей Русинов, который и открыл огонь по правоохранительным органам, убив четырех и ранив пятого (Александра Шпака). Ветерана Сергея Русинова подозревали в поджоге авто депутата местного совета Сергея Старожука и инкриминировали ему попытку убийства. Узнав о выезде оперативной группы, Сергей Русинов надел бронежилет и из засады расстрелял группу полицейских. В ходе перестрелки сам ветеран был ликвидирован двумя другими полицейскими, оставшимися в живых.

Расстрелянные полицейские также были участниками боевых действий, один из них даже служил с Русиновым в одном подразделении.

Четверо погибших полицейских были похоронены с почестями 29 января. Тело погибшего ветерана Сергея Русинова долго не возвращали семье в связи с проведением экспертизы.

Завышенное чувство справедливости – главная черта украинского ветерана

Стартовым выстрелом ко всей волне событий стал пост бывшего секретаря Черкасского городского совета, а ныне военнослужащего Ярослава Нищика. Он изложил свое видение ситуации, обвинив полицию в выполнении политического заказа, защите интересов пророссийского депутата Сергея Старожука, что привело к неадекватно жесткому обвинению в адрес Русинова – поджог авто депутата инкриминировали как попытку убийства.

Этот пост получил тысячи лайков и перепостов других ветеранов, военнослужащих, волонтеров, большинство которых даже не знали Русинова и не слышали о его конфликте с депутатом Сторожуком. Главные тезисы всех этих сообщений: "беспредел ментов", "политический заказ", "ментовская крыша дерибана земли депутатами" и т.д.

Стихийный ветеранский движ начинал приобретать признаки организации. Сразу появились отдельные ветеранские организации Черкасчины, которые инициировали волну протеста, завершившуюся формирование автоколонны и митингом под стенами ГУНП и ОВА. При этом лозунги первых мероприятий были более или менее понятны — "кто ответит за убийство полицейских и ветерана". То есть протестующие хотели получить правдивую информацию о событиях, определить роль каждого из участников, выяснить первопричину конфликта и позицию правоохранителей.

В это же время в информационном пространстве появляется более полная информация, очевидно от самих правоохранителей, начавших излагать детали. Оказывается, Сергей Русинов получил информацию о возможном приезде оперативной группы и подготовился к нему. Обустроил место засады, надел бронежилет и воспользовался автоматическим оружием. Более того, по результатам анализа бодикамер и данных экспертизы, ветеран, ранив из засады полицейских, произвел контрольные добивающие выстрелы. Пожалел только одного – участкового полицейского, с которым у него были товарищеские отношения. Однако и сейчас он находится в сложном положении. Двое других полицейских, которых он не успел попасть, произвели выстрелы на поражение.

С соответствующими заявлениями выступили также очевидцы и родственники убитых полицейских, также имеющие статус УБД, ветераны или продолжающие военную службу.

Появление этой информации не только не сбивает градус противостояния, но и переводит его в неконтролируемый режим. Поскольку протесты приобрели чрезвычайную эмоциональную окраску, а вот для рационального объяснения уже не хватало аргументов.

Кто виноват, что делать

Во вторник, 3 февраля Начальник Черкасской ОВА, решил выступить арбитром между ветеранскими организациями и представителями МВД, инициировал проведение Консультативного ветеранского совета в расширенном формате. На повестке дня был только один вопрос – последствия и выводы из Корсунской трагедии.

Представители ветеранских организаций выдвинули три требования: объективное расследование, возвращение тела погибшего Сергея Русинова для достойного захоронения, отставка руководителя ГУНП полковника Гудымы.

В преддверии заседания Консультативного совета еще 2 февраля руководитель ГУНП Олег Гудыма временно приостановил исполнение обязанностей на период расследования. По инсайдерской информации, полковник Гудыма уже не вернется на эту должность. Вместе с ним, очевидно, пойдут и члены его команды, которые расценивают снятие с должности как проявление несправедливости, ведь непосредственной вины Гудымы в ситуации нет.

Тело погибшего полиция готова возвращать семье. Но вместе с тем сын Сергея Русинова заявил о желании проведения повторной экспертизы гибели. И эта экспертиза будет проведена как можно быстрее. Формально все ожидания ветеранского сообщества исполнены. Начальник Черкасской ОВА генерал Табурец смог выступить арбитром событий, выслушав ветеранов и стимулировав полицию к определенным компромиссным действиям. Зато остается еще определенный осадок и несколько ключевых вопросов.

Первое, кто все же виноват в трагедии и гибели пяти участников боевых действий. Второе, какова роль во всем этом депутата от запрещенной ОПЗЖ Сергея Сторожука.

Изучая модель поведения полицейских в ходе операции, эксперты приходят к выводу, что операция была спланирована и реализована крайне непрофессионально. Конечно, у ветерана Сергея Русинова есть боевые навыки и опыт, но поражение сразу пяти правоохранителей – это как минимум проявление халатности.

Вместе с тем, главный вопрос – как вообще дошло до стрельбы. Почему оперативная группа уезжала на захват. Как выяснилось по словам полиции, они пытались приобщить к переговорному процессу представителей ветеранского сообщества. Они просто не успели приобщиться к переговорам до начала стрельбы.

Но это уже нюансы. Очевидно, что полицейские если не спровоцировали стрельбу, то, во всяком случае, не сделали достаточно для того, чтобы ее избежать. И да, статус УБД не дает никому права на убийство кого бы то ни было. Но каждый человек живет в социуме и социум должен реагировать адекватно на все вызовы. В случае с Сергеем Русиновым не были приняты упреждающие меры. Кроме того, руководство полиции просто не смогло адекватно оценить риски и последствия Корсунской трагедии. Диалог должен был начаться много раньше. И точно не стоило молчать после гибели полицейских и ветеранов.

И здесь много вопросов как к действиям правоохранителей, к системе психологической реабилитации ветеранов, а также к принципу "равный-равному" и эффективности взаимоподдержки ветеранов. Почему гибель ветерана вызывает такую бурную реакцию, но ее нет ДО ТОГО, как происходит трагедия. Даже тот же конфликт Русинова со Старожуком не получил поддержки от десятков приехавших под стены ГУНП ветеранов после его гибели.

И последнее. В публичном доступе есть все видеозаписи выступлений представителей ветеранского сообщества. Единицы из них знали Русинова лично. Большинство выступавших действовали по принципу – "не читал, но осуждаю".

Гибель пяти участников боевых действий – это трагедия. Трагедия человеческая, государственная трагедия. Но это не повод для политиков и политиканов использовать его для собственного продвижения. Посмотрите, что происходит сейчас в информационной среде? Углубляется раскол между участниками боевых действий, между ветеранами и военнослужащими, полицией и ВСУ. На фоне всего этого, поднимают голову все проходимцы, кому важен раздор в обществе. Вчера он отмазывал от армии своего сына ухилянта, а сегодня протестует против полицейского произвола!

И последнее, главное. Просто посмотрите, как распространяется информация о Корсунской трагедии, кем и какими каналами. Российские паблики максимально включились в распространение этой информации. В украинских соцсетях информацию разбрасывают откровенные боты, ориентированные на подстрекательство общества вокруг любых тем – короновируса, действий ТЦК, электроотключений, мирных переговоров.

Как известно – ищи кому выгодно!

Подытоживая. Корсунская трагедия – к сожалению, первая ласточка будущих общественных катаклизмов, связанных с последствиями войны. Государственным институтам, обществу в целом нужно готовиться к чему-то похожему на массовом уровне. Нужно не только действовать и реагировать скорее полиции, сообщества, но и активнее развивать институты. Но главное, нужно помнить, что война продолжается и сейчас совсем не время для выяснения ситуации. Проблемы нужно заранее диагностировать, информировать о них и разрешать, не доводя до общественного взрыва.