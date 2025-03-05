Умирал долго, тяжело и в страшных мучениях: что известно о смерти советского диктатора Сталина

Есть подозрение, что Сталин был отравлен близким окружением

В этот день, 5 марта, ровно 72 года назад скончался советский диктатор Иосиф Сталин, тело которого передумали хранить в Мавзолее и похоронили. Вместе со смертью вождя ушла эпоха террора и репрессий, а сам диктатор умирал в страшных мучениях и никто не спешил ему помогать.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о смерти советского революционера, который погубил жизни миллионов людей и основал тоталитарную диктатуру. Мы узнали, какие существуют версии кончины Сталина.

Что известно о смерти Иосифа Сталина

Жестокий диктатор умер 5 марта 1953 года на Ближней даче, в своей официальной резиденции. Историк Александр Гогун рассказал, что умирал Сталин долго, тяжело и в страшных мучениях, включая рвоту крови.

Диктатор Иосиф Сталин скончался 72 года назад

Беспомощного, в луже собственной мочи в спальне его обнаружил один их охранников, но отправлять помощь к нему не спешили. Его близкое окружение, получив сигнал о том, что Сталин не выходит из своей спальни, медлило и не знало, что делать, либо делало вид. А когда в резиденцию была отправлена "скорая", то спасти диктатора не удалось.

Сталин умирал в страшных мучениях

Согласно официальной версии, Иосиф Сталин умер в результате кровоизлияния в мозг в возрасте 73 лет, поскольку страдал гипертонией и перенес несколько инсультов и третий его добил.

Иосиф Сталин умер от кровоизлияния в мозг

Хотя существует и версия отравления. Исследователи считают, что ближайшее окружение диктатора прямо или косвенно причастно к его смерти. Они наткнулись в документах на одну загадочную деталь.

Есть версия, что Иосифа Сталина отравили

8 ноября 1953 года для музея Сталина из Санитарного управления Кремля были переданы экспонаты и среди них были лекарства, которыми пытались спасти Сталина, в том числе и три бутылки минералки. Из них он пил в последние дни. Но до музея доехали только две бутылки, а третья загадочно исчезла. Есть подозрение, что эту бутылку видели на столе, когда Сталина нашли на полу во время приступа. Очевидцы рассказывали, что вода была открыта и возле нее стоял стакан, но все исчезло.

Похороны Иосифа Сталина

\Хотя историк Александр Гогун считает, что смерть диктатора была естественная и никакого убийства не было. Хотя его соратники, а именно Маленков, Хрущев и Берия медлили с оказанием помощи вождю и на это были причины, в частности они не хотели, чтобы Сталин начинал Третью мировую войну.

"Телеграф" писал ранее, что у Иосифа Сталина была татуировка. Что на ней было изображено?