Одно из самых знаковых мест в Москве: как выглядит могила диктатора Сталина и почему его вынесли из Мавзолея

Его могила охраняется караулом, но посетителям разрешают к ней подходить

Государственный деятель Иосиф Сталин, который руководил СССР почти 30 лет и фактически стал основателем тоталитарной диктатуры, умер в 1953 году. Сначала тело советского тирана положили в Мавзолее рядом с Владимиром Лениным, а потом решили его похоронить.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила диктатора Иосифа Сталина и где именно она находится. Мы узнали, почему его тело решили вынести из Мавзолея.

Когда и от чего умер Сталин

Генералиссимус Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года в своей резиденции, где постоянно проживал в послевоенный период. Согласно официальной версии, 1 марта один из охранников обнаружил его лежащим на полу малой столовой. Утром 2 марта к диктатору прислали врачей, которые диагностировали у него паралич правой стороны тела, а через три дня Сталин умер.

Иосиф Сталин скончался в 1953 году

В медицинском заключении было сказано, что смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг. Но есть и другая версия, согласно которой, советского диктатора отравили по приказу Лаврентия Берии (бывшего министра внутренних дел СССР).

Где похоронен Сталин и как выглядит его могила

Тело Сталина решили забальзамировать и поместили в Мавзолей рядом с Владимиром Лениным. Но 30 октября 1961 года XXII съезд КПСС постановил, что Сталин серьезно нарушал ленинские заветы и проводил массовые репрессии против честных советских людей, а поэтому нельзя оставлять его гроб в Мавзолее.

Гроб Сталина сначала поместили в Мавзолей

Перезахоронить Сталина решили незамедлительно и в строгой секретности. В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года тело диктатора вынесли из Мавзолея и похоронили в могиле у Кремлевской стены. На похоронах не присутствовал никто из родственников Сталина — их о перезахоронении не извещали.

Иосифа Сталина перезахоронили у Кремлевской стены.

Его могила выглядит просто и лаконично, но при этом является одним из самых знаковых месте в Москве. Каждый год к ней приходят тысячи людей.

Могилу Иосифа Сталина охраняет караул

Могила Иосифа Сталина представляет собой надгробную плиту из белого мрамора с бюстом вождя СССР. На ней выгравировано его имя, годы жизни и надпись: "Сталин Иосиф Виссарионович". Его место захоронения охраняет караул.

Как выглядит могила Иосифа Сталина

"Телеграф" писал ранее, что у Иосифа Сталина была татуировка. Что на ней было изображено?