Блогер і бізнесмен Роман Шрайк про обмін територія та умови Путіна

Лише кілька тижнів тому в соціальних мережах активно обговорювали, які території ми будемо міняти на які.

І коли я писав, що ви обговорюєте нісенітниці, Путін поки нічого такого не пропонує, мене лайкали, але продовжували вирішувати, що ж ми можемо обміняти. Після зустрічі в Анкориджі ця тема раптово зникла з чатів, але дещо я б обговорив.

Є протилежна помилка, яку зазвичай висловлюють тоном дорослого, який пояснює дітям прописні істини:

Ви повинні розуміти, що Путіну потрібна вся Україна, на менше він не погодиться.

Це не так. Вже не так. Путін хотів отримати всю Україну. Якби не хотів і не вірив, то може — не почав би вторгнення. Але зараз 2025 рік, і яким би упоротим не здавався Путін, він не настільки неадекватний, щоб вірити в захоплення всієї території нашої країни.

Ще в вересні 2022 року я написав пост "Чотири війни Володимира Путіна". Там розповідається, як реальність змінювала претензії Путіна, і говориться, що зараз йде "третя" війна — війна за південь і Донбас.

Так ось — минуло три роки, а війна все так само триває за південь і Донбас.

І мені здається, що Путін "моргнув", порушивши блеф, коли повідомив Трампу, що Україна повинна віддати йому Донецьку область. Імхо, це і є його завдання-мінімум на цей момент.

Тобто він внутрішньо вже погодився з тим, що захоплення Донбасу можна представити як "досягнення цілей СВО".

Причому це не означає, що поки Донбас не буде захоплений повністю, Путін не зупиниться. Його претензії можуть знову змінитися, змістившись в бік

Джерело: Telegram-канал Роман Шрайк.