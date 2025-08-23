Не Трампом єдиним? Хто ще може вплинути на Путіна, розповів ексміністр

США можуть створити потужний союз з цією країною

Чи дійсно президент США Дональд Трамп, який вже поставив Кремлю новий дедлайн, єдина людина, яка може вплинути на Росію. Адже наразі Білий дім докладає максимум зусиль, аби завершити війну в Україні.

Відповідь на це питання дав Павло Клімкін, Міністр закордонних справ (2014-2019) в матеріалі LIGA.net. За його словами, вплив Трампа відкидати не можна і він безперечно грає свою роль.

Однак на Росію також може вплинути Китай і подекуди це матиме більше результатів, ніж від США. Але тут, за словами Клімкіна, слід розуміти, що умовний союз Вашингтону та Пекіну навколо Росії буде досить продуктивним. Тобто, якщо Білий дім домовиться з Піднебесною в обмеженому колі питань, Росія підпорядкується їм.

Наразі у Китаю та США виходить співпрацювати, але ситуація може змінитись. Якщо ж все ж їм вдасть домовитись, то вони окреслять певні рамки для Кремля. І тут йдеться не тільки про економічну складову.

"Ця рамка може означати, що і як може відбуватися економічно навколо Росії. Економічно не в сенсі торгівлі буквально, а в сенсі, наприклад, використання російської території логістично", — каже ексміністр.

Він пояснює, що тут виникає велике питання Арктики, Тихого океану, логістики. Тобто рівень цих переговорів буде високий. Після чого нова гонка озброєння цілком реальна.

