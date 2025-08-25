США та Україна знову сядуть за стіл переговорів? Зеленський анонсував важливу подію

Робота над завершенням війни не на паузі

Вже цього тижня може відбутись зустріч української та американської делегацій. Головна мета якої — підготовка до майбутніх переговорів Києва та Москви.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. За його словами, порядок денний включатиме можливі кроки обох сторін у наближенні миру.

Президент не сказав, коли саме і де пройде зустріч, але відомо, що вона запланована на кінець цього тижня. Тобто йдеться про 28-31 серпня. Він наголосив, що 25 серпня в Києві пройде зустріч зі спецпредставником США Кітом Келлогом на продовження цієї тематики. Говоритимуть про розвиток підготовки щодо можливості майбутньої зустрічі з російською стороною.

"В кінці тижня буде зустріч української команди та американської команди. Відповідно тих людей, про яких ви сказали, або частини тих людей", — сказав Зеленський.

Також президент додав, що 24 серпня голова Офісу Президента Андрій Єрмак говорив з держсекретарем Марко Рубіо та іншими партнерами. А 25 серпня очікується розмова українського військового керівництва з партнерами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський поставив крапку в питанні, чим і за чиїм дозволом Україна б'є по Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Кремлі уже знайшли винних у зриві можливої зустрічі Зеленського та Володимира Путіна, очільника Росії. Хоча в Москві вже не раз наголошували, що зустрічі не буде "без президентського порядку денного".