США та Україна знову сядуть за стіл переговорів? Зеленський анонсував важливу подію

Тетяна Крутякова
Зеленський на зустрічі зі Стере (архівне фото) Новина оновлена 25 серпня 2025, 14:04
Зеленський на зустрічі зі Стере (архівне фото). Фото Офіс президента

Робота над завершенням війни не на паузі

Вже цього тижня може відбутись зустріч української та американської делегацій. Головна мета якої — підготовка до майбутніх переговорів Києва та Москви.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. За його словами, порядок денний включатиме можливі кроки обох сторін у наближенні миру.

Президент не сказав, коли саме і де пройде зустріч, але відомо, що вона запланована на кінець цього тижня. Тобто йдеться про 28-31 серпня. Він наголосив, що 25 серпня в Києві пройде зустріч зі спецпредставником США Кітом Келлогом на продовження цієї тематики. Говоритимуть про розвиток підготовки щодо можливості майбутньої зустрічі з російською стороною.

"В кінці тижня буде зустріч української команди та американської команди. Відповідно тих людей, про яких ви сказали, або частини тих людей", — сказав Зеленський.

Також президент додав, що 24 серпня голова Офісу Президента Андрій Єрмак говорив з держсекретарем Марко Рубіо та іншими партнерами. А 25 серпня очікується розмова українського військового керівництва з партнерами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський поставив крапку в питанні, чим і за чиїм дозволом Україна б'є по Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Кремлі уже знайшли винних у зриві можливої зустрічі Зеленського та Володимира Путіна, очільника Росії. Хоча в Москві вже не раз наголошували, що зустрічі не буде "без президентського порядку денного".

