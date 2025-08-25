Блогер и бизнесмен Роман Шрайк об обмене территории и условиях Путина

Лишь несколько недель назад в социальных сетях активно обсуждали, какие территории мы будем менять на какие.

И когда я писал, что вы обсуждаете чепуху, Путин пока ничего такого не предлагает, меня ругали, но продолжали решать, что же мы можем обменять. После встречи в Анкоридже эта тема внезапно исчезла из чатов, но кое-что я бы обсудил.

Есть противоположная ошибка, которую обычно выражают тоном взрослого, объясняющего детям прописные истины:

Вы должны понимать, что Путину нужна вся Украина, на меньшее он не согласится.

Это не так. Уже не так. Путин хотел получить всю Украину. Если бы не хотел и не верил, то, может, не начал бы вторжение. Но сейчас 2025 год, и каким бы упорным ни казался Путин, он не столь неадекватен, чтобы верить в захват всей территории нашей страны.

Еще в сентябре 2022 года я написал пост "Четыре войны Владимира Путина". Там рассказывается, как реальность меняла претензии Путина, и говорится, что сейчас идет третья война — война за юг и Донбасс.

Так вот, прошло три года, а война все так же продолжается за юг и Донбасс.

И мне кажется, что Путин "моргнул", нарушив блеф, когда сообщил Трампу, что Украина должна отдать ему Донецкую область. Имхо, это и есть его задача-минимум на данный момент.

То есть, он внутренне уже согласился с тем, что захват Донбасса можно представить как "достижение целей СВО".

Причем это не означает, что пока Донбасс не будет полностью захвачен, Путин не остановится. Его претензии могут снова измениться, сместившись в сторону.

Источник: Telegram-канал Роман Шрайк.