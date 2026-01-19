Разом із колегами-експертами продовжую аналіз ключових для України тенденцій минулого року. Основний напрямок, і надалі, військовий. І сьогодні хочу поговорити про приклади вдалих українських рішень у сфері безпеки та оборони. Так, у 2025 році Центр спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України продемонстрував один з найрезультативніших прикладів асиметричної війни проти Росії.

Далекобійні удари українських спецпризначенців по ешелонованій системі протиповітряної оборони РФ призвели до знищення та виведення з ладу засобів ППО орієнтовною вартістю близько $4 млрд. Це не просто вражаюча цифра — це цілеспрямоване "мінусування" кістяка ППО. У фокусі операцій "Альфи" опинилися ключові елементи російської ППО, які забезпечують захист стратегічних об’єктів.

Хочу наголосити, що мова йде про системний результат, а не разовий успіх. Не про окремі гучні ураження, а про послідовне "розшарування" багатоярусної ППО РФ. У практичному вимірі це дало змогу пробити стабільні коридори в обороні противника та забезпечити безпечні маршрути для українських далекобійних дронів. Це, у свою чергу, дозволяє розширити глибину уражень — по військових базах, по НПЗ, по складах, аеродромах і логістичних вузлах у тилу ворога. Таким чином, кожен знищений комплекс ППО працював не лише "в мінус" російській обороні, а й "в плюс" українським наступальним можливостям. Завдання наших ударів по РФ полягає у економічному виснаженні противника. І роль СБУ в цьому процесі без перебільшення ключова.

Крім того, не слід забувати, що сучасні системи ППО — це наддорогі та складні у виробництві платформи, які РФ не здатна швидко відновлювати. І саме СБУ підірвала міф про "непробивну" ППО: російська пропаганда роками вибудовувала образ технологічної переваги. "Альфа" СБУ в 2025 році остаточно його зруйнувала.

Результати роботи Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у 2025 році — це приклад того, як професійна, інтелектуально спланована сила здатна змінювати баланс навіть проти формально сильнішого противника. Сучасна війна виграється не масою, а точністю, системністю й експертністю. Слід відзначити, що в цьому результаті є важливий внесок екскерівника "Альфи" Євгенія Хмари. Сьогодні він – тимчасово виконує обовʼязки Голови СБУ. І, очевидно, збереже темп спецоперацій, фундамент яких закладав ще Василь Малюк. І вже перші тижні нового року демонструють, що кількість точних далекобійних ударів від СБУ по противнику буде тільки наростати.