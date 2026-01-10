Доєднуйтеся до "Альфи"! Спецпризначенці СБУ знищили техніки Росії на понад $5,5 млрд

Було знищено майже 2 тисячі танків

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ знищив військової техніки ворога на понад 5,5 млрд доларів. "Альфа" наголошує, що продовжує набір та шукає мотивованих людей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Зазначається, що Служба безпеки в рейтингу Сил безпеки й оборони за кількістю російської техніки та солдат, знищених дронами, посідає друге місце.

"Альфа" вже чотири місяці поспіль входить в цей ТОП. Загалом спецпризначенці СБУ з лютого 2022 знищили російської військової техніки на понад 5,5 млрд доларів. І це лише підтверджені влучання.

Зазначається, що кожен шостий російський танк, уражений українськими захисниками на фронті, — це результат роботи саме "Альфи". На їхньому рахунку вже понад 1800 знищених танків.

Окрім лінії фронту, спецпідрозділ СБУ ефективно застосовує далекобійні дрони для ураження ворожих обʼєктів у глибокому тилу — військових аеродромів, складів та НПЗ.

Нагадаємо, що зараз триває набір до Центру спецоперацій "Альфа" СБУ. Детальна інформація про рекрутинг за посиланням: alfa.ssu.gov.ua.

