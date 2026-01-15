Били і дронами, і ракетами. Скільки разів Росія атакувала енергетику за останні місяці (статистика СБУ)

Під ударом опинилось 11 ГЕС та ще більше ТЕЦ

Служба безпеки України з початку опалювального сезону 2025-2026 вже задокументувала 256 російських повітряних атак на українську енергетику. Росія продовжує знижувати енергосистеми нашої країни.

Про це повідомляє СБУ. У пресслужбі наголошують, що такі атаки ворога — це злочин проти людяності.

Відомо, що Служба безпеки вже зібрала усі необхідні докази, що підтверджують атаки Росії на енергетику. А також те, що це цілеспрямовані дії Кремля, ціль яких — знищення українського народу.

Від початку цьогорічного опалювального сезону СБУ задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти та системи теплопостачання України. Тобто протягом кількох місяців Росія вдарила по енергетиці майже 300 разів.

При цьому було атаковано 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей. Завдано 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 – по електропідстанціях у різних регіонах України.

Кожна з цих атак мала комбінований характер та здійснювалася з використанням десятків російських дронів та ракет. І ці удари призвели до руйнувань та дуже складної ситуації з теплом та світлом в Україні та деяких регіонах.

