Вместе с коллегами-экспертами продолжаю анализ ключевых для Украины тенденций в прошлом году. Основное направление, и далее, военное. И сегодня хочу поговорить о примерах удачных украинских решений в области безопасности и обороны. Так, в 2025 году Центр специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины продемонстрировал один из самых результативных примеров асимметричной войны против России.

Дальнобойные удары украинских спецназовцев по эшелонированной системе противовоздушной обороны РФ привели к уничтожению и выведению из строя средств ПВО ориентировочной стоимостью около $4 млрд. Это не просто впечатляющая цифра — целенаправленное "минусирование" скелета ПВО. В фокусе операций "Альфы" оказались ключевые элементы российской ПВО, обеспечивающие защиту стратегических объектов.

Хочу подчеркнуть, что речь идет о системном результате, а не разовом успехе. Не об отдельных громких поражениях, а о последовательном "расслоении" многоярусной ПВО РФ. В практическом измерении это позволило пробить стабильные коридоры в обороне противника и обеспечить безопасные маршруты для украинских дальнобойных дронов. Это, в свою очередь, позволяет расширить глубину поражений по военным базам, по НПЗ, по складам, аэродромам и логистическим узлам в тылу врага. Таким образом, каждый уничтоженный комплекс ПВО работал не только в минус российской обороне, но и в плюс украинским наступательным возможностям. Задача наших ударов по РФ состоит в экономическом истощении противника. И роль СБУ в этом процессе без преувеличения ключевая.

Кроме того, не следует забывать, что современные системы ПВО — сверхдорогие и сложные в производстве платформы, которые РФ не способна быстро восстанавливать. И именно СБУ подорвала миф о "непробиваемой" ПВО: российская пропаганда годами выстраивала образ технологического превосходства. "Альфа" СБУ в 2025 году окончательно его разрушила.

Результаты работы Центра спецопераций "Альфа" СБУ в 2025 году — пример того, как профессиональная, интеллектуально спланированная сила способна изменять баланс даже против формально более сильного противника. Современная война выигрывается не массой, а точностью, системностью и экспертностью. Следует отметить, что в этом результате важны вклад экс-руководителя "Альфы" Евгения Хмары. Сегодня он – временно исполняет обязанности Главы СБУ. И очевидно, сохранит темп спецопераций, фундамент которых закладывал еще Василий Малюк. И уже первые недели нового года демонстрируют, что количество точных дальнобойных ударов от СБУ по противнику будет только нарастать.