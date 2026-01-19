Мінуснули ППО Росії на $4 млрд. Спецпризначенці СБУ розповіли про успіхи у знищенні техніки ворога

Постраждали не тільки радіолокаційні станції та радари

За минулий рік спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України (СБУ) відмінусували російську ППО на $4 млрд. Далекобійні удари завдали суттєвих втрат ключовим елементам ешелонованої протиповітряної оборони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Зазначається, що загальна вартість знищених і виведених з ладу засобів ППО противника за 2025 рік оцінюється приблизно у $4 млрд.

Було зафіксовано знищення:

систем С-300/ С-350/ С-400;

зенітних ракетних комплексів "Бук-М1/ М2";

зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1/ С2";

зенітних ракетних комплексів "Тор-М1/ М2/ М3".

Також серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення. Серед уражених – радіолокаційні станції та радари, які є критично важливими для виявлення повітряних цілей і роботи ППО, зокрема:

РЛС 55Ж6У "Небо-У/ Небо-М"

РЛС "Подльот"

РЛС "Ніобій"

РЛС "Каста-2Е2"

РЛС "Гамма-Д"

РЛС "Противник-ГЕ"

радіолокаційні засоби зі складу ЗРК "Бук", С-300/ С-400

радар 92Н6 та інші.

У СБУ наголосили: "Ця робота принесла системний ефект: було пробито коридори в багатошаровій ППО РФ і забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів углиб ворожого тилу – по військових базах, складах, аеродромах та інших військових об’єктах".

Раніше "Телеграф" розповідав, що спецпризначенці СБУ знищили техніки Росії на понад $5,5 млрд.