Мінуснули ППО Росії на $4 млрд. Спецпризначенці СБУ розповіли про успіхи у знищенні техніки ворога
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Постраждали не тільки радіолокаційні станції та радари
За минулий рік спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України (СБУ) відмінусували російську ППО на $4 млрд. Далекобійні удари завдали суттєвих втрат ключовим елементам ешелонованої протиповітряної оборони.
Про це повідомляє пресслужба СБУ. Зазначається, що загальна вартість знищених і виведених з ладу засобів ППО противника за 2025 рік оцінюється приблизно у $4 млрд.
Було зафіксовано знищення:
- систем С-300/ С-350/ С-400;
- зенітних ракетних комплексів "Бук-М1/ М2";
- зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1/ С2";
- зенітних ракетних комплексів "Тор-М1/ М2/ М3".
Також серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення. Серед уражених – радіолокаційні станції та радари, які є критично важливими для виявлення повітряних цілей і роботи ППО, зокрема:
- РЛС 55Ж6У "Небо-У/ Небо-М"
- РЛС "Подльот"
- РЛС "Ніобій"
- РЛС "Каста-2Е2"
- РЛС "Гамма-Д"
- РЛС "Противник-ГЕ"
- радіолокаційні засоби зі складу ЗРК "Бук", С-300/ С-400
- радар 92Н6 та інші.
У СБУ наголосили: "Ця робота принесла системний ефект: було пробито коридори в багатошаровій ППО РФ і забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів углиб ворожого тилу – по військових базах, складах, аеродромах та інших військових об’єктах".
Раніше "Телеграф" розповідав, що спецпризначенці СБУ знищили техніки Росії на понад $5,5 млрд.