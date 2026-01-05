Потрібно робити запаси? На скільки популярний фрукт може подорожчати до весни
Причиною зростання цін на цей продукт є відключення світла
Головним чинником подорожчання харчових продуктів, зокрема фруктів, є щоденні відключення електроенергії. Через них фермерам доводиться витрачатися на генератори та паливо.
Що потрібно знати:
- Продукти дорожчають через відключення електроенергії
- Фермери використовують дорогі генератори та паливо
- Ціни на яблука можуть зрости на 20–25 відсотків
Механізм ціноутворення в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" пояснив міжнародний експерт зі зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков.
За його словами, зараз на ринку працюють професійні склади з холодильним обладнанням, де витрати набагато вищі, ніж у звичайних приміщеннях.
Головний фактор подорожчання – щоденні блекаути. Для підтримки необхідної температури у сховищах фермерам доводиться використовувати генератори. А це коштує недешево, констатує Булгаков.
За підрахунками експерта, електроенергія становить 15-20% вартості при довгостроковому зберіганні яблук. Якщо рахувати лише прямі витрати на паливо, подорожчання складе близько 10%. Але з урахуванням амортизації обладнання ціни можуть зрости на 20-25%.
