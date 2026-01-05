Потрібно робити запаси? На скільки популярний фрукт може подорожчати до весни

Причиною зростання цін на цей продукт є відключення світла

Головним чинником подорожчання харчових продуктів, зокрема фруктів, є щоденні відключення електроенергії. Через них фермерам доводиться витрачатися на генератори та паливо.

Механізм ціноутворення в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" пояснив міжнародний експерт зі зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков.

За його словами, зараз на ринку працюють професійні склади з холодильним обладнанням, де витрати набагато вищі, ніж у звичайних приміщеннях.

Головний фактор подорожчання – щоденні блекаути. Для підтримки необхідної температури у сховищах фермерам доводиться використовувати генератори. А це коштує недешево, констатує Булгаков.

За підрахунками експерта, електроенергія становить 15-20% вартості при довгостроковому зберіганні яблук. Якщо рахувати лише прямі витрати на паливо, подорожчання складе близько 10%. Але з урахуванням амортизації обладнання ціни можуть зрости на 20-25%.

