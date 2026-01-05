Знижка перевищила 60%: в якому магазині можна придбати чай та значно зекономити

Найбільше здешевшав ромашковий чай

У супермаркетах "Сільпо" оновили акції на напої. Цього разу знижки отримали популярні чаї. Ціни на окремі позиції зменшилися більш ніж наполовину, тому пропозиції можуть зацікавити багатьох покупців.

Акції діють на чорний, зелений, фруктовий і трав’яний чай. Серед брендів є "Lovare". Про актуальні знижки повідомив "Телеграф".

Які знижки діють в "Сільпо"

Зокрема, чай трав’яний "English Tea Shop" ромашка органічний, 100 грамів, продають за 149,90 гривень замість 399,90 гривень, що дешевше на 63%. Чай чорний "Pickwick" English, 20 пакетиків, коштує 39,90 гривень замість 70,90 гривень, знижка становить 44%.

Знижки на чай. Фото: колаж "Телеграфу"

Також за 69,99 гривні можна купити фруктово-трав’яний "Pickwick" Super Blends ромашка-персик, вітамінний з лемонграсом або вербеною та ехінацеєю. Раніше ці чаї коштували 124 гривні за упаковку.

Що купити в "Сільпо" з чаїв. Фото: колаж "Телеграфу"

Чай зелений "Lovare" Strawberry Marshmallow та чорний і зелений Champagne splashes продають по 54,99 гривні замість 99 гривень кожен.

Серед чаїв є і "Lovare". Фото: колаж "Телеграфу"

Більшість акційних товарів можна придбати за зниженими цінами до 7 січня. Водночас на трав’яний чай "English Tea Shop" ромашка акція триватиме довше — до 13 січня.

