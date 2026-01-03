Чи зростуть ціни на товари та послуги через збільшення податків: експерти пояснили

Збільшення ПДВ може вивести у тінь тисячі ФОПів в Україні

Внесення змін до Податкового кодексу, згідно з яким з 1 січня 2027 року фізичні особи-підприємці (ФОП) автоматично стають платниками 20% податку на додану вартість (ПДВ), якщо за річний обіг перевищуватиме один мільйон гривень викликали багато дискусій в Україні. Основними пересторогами є підвищення вартості товарів та послуг.

Попри певні побоювання, податкові зміни не зумовлять швидкого та значного збільшення цін. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE-Україна Олег Гетман.

На перший погляд, введення 20% ПДВ обов'язково призведе до подорожчання сфери послуг, але це не зовсім так. Бізнес знайде змогу "пом'якшити" наслідки.

"Це маленькі крамнички, маленькі кафешки, сфера послуг — перукарні, салони краси, кав'ярні. Це і є малий та мікробізнес, обіг якого сягає зараз 4-5 мільйонів. Якщо раптом буде встановлений мільйон, весь мікробізнес різко перестане набирати цей один мільйон. Всі обороти будуть в межах 900, 950, 980 тисяч", — пояснив Гетман.

Він розповів, як це працюватиме. І назвав кілька конкретних прикладів.

"В наших умовах, з нашою все ще корумпованою податковою, просто не видається більшість фіскальних чеків тим, хто працює в роздріб, і у всіх обороти стануть 900 тисяч. Ті, хто працює за безготівку, типу там інноваційних галузей, дизайнери, айтішники, і, наприклад, вони набирають 3 мільйони — це робиться теж дуже легко: відкривається другий ФОП на маму, третій ФОП на брата, і замість одного ФОП на 3 мільйони будуть три по 980 тисяч", — зазначив експерт.

Він запевнив, що харчові продукти, послуги перукарень, кафе та інших закладів не здорожчають. Цьому завадять правила ринку.

"Конкуренція шалена і ФОПи всі дуже винахідливі. Тому просто жодна з цілей Мінфіну не буде досягнута, а скоріше буде навпаки. Менше зборів до бюджету замість очікуваних Мінфіном; більше дроблення і більше схем. Тобто, всі цілі Мінфіну будуть досягнуті з точністю аж до навпаки", — підкреслив Гетман.

Підвищення цін все ж неминуче?

Водночас, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін, в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" пояснив, що бізнеси у сфері послуг опиняться в найгіршому становищі. Вони будуть змушені підвищити розцінки.

"Якщо я займаюсь торгівлею, я десь офіційно купую товар, офіційно продаю, то в мене є податковий кредит і в мене є можливість отримати відшкодування з бюджету і так далі. А якщо бізнес у сфері послуг — в них немає видатків, які мають ПДВ, тому в них чисто зросте податкове навантаження, яке вони вкладуть у вартість продукції для своїх клієнтів", — зазначив Амелін.

За його словами, це стосуватиметься сфери інтелектуальних послуг. Від цього постраждають кілька категорій підприємців.

"Це у нас айтішники, юристи, архітектори, консультанти. Їм прийдеться підвищити на ці 20% вартість послуг. Це буде зменшувати кількість клієнтів і загалом можливості заробляти так, як раніше. Це означає, що будуть падати обсяги продажів", — зазначив експерт.

Чи піде бізнес в тінь?

В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" приватний підприємець з Києва заявив, що з ідеєю перекласти податковий тягар на плечі покупців/клієнтів не зовсім погоджується. Він переконаний, що багатьом ФОПам доведеться "піти у тінь", зокрема, брати оплату за товари/послуги "чорною готівкою", та "дробити бізнес", за будь-якої можливості.

"Підвищити ціни це, звичайно, гарна ідея, але питання на скільки? В людей ітак мало грошей, через що кількість замовлень останнім часом впала", — зазначив співрозмовник видання.

