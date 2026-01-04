Від 17 грн за пачку: де купити бакалію майже вполовину дешевше

Жовті цінники "висять" на рисі, гречці, пшоні та вівсяних пластівцях

Українські магазини продовжують радувати покупців приємними знижками на продукти. У мережі "Сільпо" зараз можна придбати акційні крупи та бакалію, серед яких рис, гречка, пшоно та вівсяні пластівці.

Акції на ці товари діятимуть до 5–7 січня 2026 року. Детальніше на яких саме товарах можна зекономити, повідомляє "Телеграф".

Наприклад, рис від торгової марки "Премія" Камоліно 1 кг зараз коштує 64,99 гривні замість 129 гривень, що на 48% дешевше. Вівсяні пластівці "Ситий двір" різані 400 грамів продають по 16,99 гривні замість 26,79 гривень, економія становить 37%. Знижки на ці два товари триматимуться до 7 січня.

Що купити зі знижкою в "Сільпо". Фото: колаж "Телеграфу"

Водночас гречана крупа від ТМ "Ситий двір" ядриця 1 кілограм зараз коштує 38,99 гривні замість 59,49 гривень. Пшоно "Ситий двір" шліфоване 1 кілограм продають за 27,99 гривні замість 49,59 гривень, тобто дешевше на 44%. Знижки на ці продукти будуть дійсні до 7 січня.

Що купити з бакалії та зекономити. Фото: колаж "Телеграфу"

Такі акції дозволяють українцям заощадити сімейний бюджет та закупитися продуктами на кілька тижнів вперед. Кількість товару за акційними цінами обмежена, тому покупцям радять поспішати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де купити червону рибу та креветки зі великими знижками.