Зараз коштує копійки, а до весни злетить в ціні. Який овоч незабаром здорожчає вдвічі

Собівартість овочу зростатиме не тільки через відключення

Відключення світла в Україні мають значний сплив й на ціни овочів. Навіть капуста, яка наразі має досить стабільну вартість, скоро почне дорожчати.

Що треба знати:

На собівартість овочів в Україні наразі впливають відключення світла

Здорожчання може перевищити 10%

Ціна на капусти може підскочити вже у другій половині січня

Про це міжнародний експерт зі зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков розповів "Телеграфу" у матеріалі "Популярний овоч роздають безкоштовно: чому ціни впали нижче за собівартість".

За словами експерта, відключення електроенергії суттєво ускладнили ситуацію для овочівників, які мають сховища. Адже для належного зберігання капусти потрібна стабільна робота холодильного обладнання, а за його відсутності доводиться використовувати генератори.

"Генерація виходить вартість кіловата близько 15 гривень. Хоча для бізнесу вона приблизно 10, різниця, здавалось би, невелика, але ще треба генератор цей купити. Причому купити ті потужності, які потрібні для сховища", — каже Булгаков.

Ціни на капусту у січні 2026. Фото: інфорграфіка "Телеграфу"

За підрахунками експерта, електроенергія складає близько 15-20% вартості при довгостроковому зберіганні. Виходить, якщо рахувати різницю в вартості палива для генераторів, то здорожчання становить близько 10%. Однак сюди ще слід закласти й амортизаційні витрати на обладнання, тоді загальне подорожчання може сягнути 20-25%.

"Хоча, я думаю, що капуста на сьогодні трошки недооцінена, і якщо вангувати наперед, то думаю, що ціна ще підросте, особливо починаючи з середини січня, бо ті, хто навіть в цьому році позакладали через низьку ціну, вони все одно не мають нормального сховища і буде відповідний результат у терміні зберігання", — каже Булгаков.

Еспер вважає, що наразі ціна на капусту занижена, тому прогнозує зростання вже з середини січня. Адже навіть ті постачальники, які на початку сезону заклали низькі ціни не зможуть утримувати їх такими довго.

Булгаков прогнозує, що капуста може подорожчати до 6 гривень за кілограм на відпускній ціні. Тобто на прилавку овоч може здорожчати вдвічі. Такий стрибок можливий вже у березні, коли запаси в необладнаних сховищах закінчаться або остаточно зіпсуються.

Водночас Михайло Апостол, екснардеп, аграрій та науковий співробітник НААН, навпаки вважає, що зараз прогнозувати ціни на весну ще рано. Окрім того, не слід виключати той момент, що фермери будуть намагатись якомога швидше продати врожай капусти за 2025 рік, до нового весняного. Тобто можна навіть розглядати той варіант, що в якийсь період капуста стане ще дешевшою.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому та коли в Україні можуть подорожчати яблука.