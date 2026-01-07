Паспорти й посвідки в Україні стали дорожчими: нові ціни з 2026 року

Середнє подорожчання становило 75 гривень

Ціни на оформлення паспортів та інших біометричних документів в Україні зросли з 1 січня 2026 року. "Телеграф" розповість, скільки тепер коштує їхнє виготовлення.

Чому вартість збільшилася

Підвищення цін пов’язане зі зміною вартості бланків окремих біометричних документів. Як пояснили у відомстві, відповідне рішення ухвалило ДП "Поліграфічний комбінат "Україна", яке відповідає за їх виготовлення.

У результаті зросла саме складова вартості бланків, тоді як розмір адміністративного збору в більшості випадків залишився без змін. Водночас у ДМС наголошують, що безкоштовне оформлення ID-картки залишається можливим лише в одному випадку — під час першого отримання паспорта громадянина України. Ця норма не змінилася і діятиме надалі.

Зразок українського паспорта

Скільки коштують документи тепер

Паспорт громадянина України у формі ID-картки при оформленні до 20 робочих днів тепер коштує 618 гривень. Із цієї суми 126 гривень становить вартість адміністративної послуги, а 492 гривні — вартість бланка. Раніше загальна сума складала 558 гривень.

За термінове оформлення ID-картки до 7 робочих днів потрібно сплатити 988 гривень. У цю суму входять 496 гривень адміністративного збору та 492 гривні за бланк. До підвищення загальна вартість становила 928 гривень.

Зросла і вартість паспорта громадянина України для виїзду за кордон. За стандартний строк оформлення до 20 робочих днів доведеться заплатити 1147 гривень, з яких 352 гривні — адмінпослуга, а 795 гривень — вартість бланка. Раніше загальна сума складала 1042 гривні.

Термінове оформлення закордонного паспорта до 7 робочих днів тепер коштує 1787 гривень. Адміністративна послуга в цьому випадку залишається на рівні 992 гривень, а вартість бланка зросла до 795 гривень. До 1 січня 2026 року загальна сума становила 1682 гривні.

Як виглядає закордонний паспорт в Україні

Подорожчали також посвідки на проживання в Україні. Посвідка на постійне проживання тепер коштує 1235 гривень. У цю суму входять 496 гривень адміністративної послуги, 654 гривні за бланк та 85 гривень державного мита. Раніше загальна вартість складала 1175 гривень.

Вартість посвідки на тимчасове проживання зросла до 1140 гривень. З них 452 гривні — адміністративна послуга, 654 гривні — бланк і 34 гривні — державне мито. До змін загальна сума становила 1080 гривень.

Ціни на оформлення паспортів та ВНЖ в Україні.

У Державній міграційній службі також уточнили порядок застосування нових тарифів. Громадяни, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви на оформлення документів до 31 грудня 2025 року включно, отримають документи за старими цінами.

Водночас особи, які встигли оплатити адміністративні послуги до кінця 2025 року, але не подали заяву, зможуть оформити документи лише після доплати різниці за тарифами, що діятимуть на момент подачі заяви.

Що важливо знати

Підвищення вартості біометричних документів з 1 січня 2026 року стосується всіх заяв, поданих після цієї дати, незалежно від типу документа та категорії заявника.

Йдеться як про громадян України, які оформлюють або обмінюють паспорт громадянина України у формі ID-картки чи паспорт для виїзду за кордон, так і про іноземців та осіб без громадянства, які подають документи на тимчасове або постійне проживання в Україні.

Нові тарифи також застосовуються у випадках втрати або пошкодження документів, зміни персональних даних, зокрема прізвища, імені чи інших відомостей, а також під час планової заміни документів після завершення строку їхньої дії.

ID-картка має обмежений строк дії: для осіб віком до 18 років вона видається на чотири роки, для повнолітніх громадян — на десять років. Закордонний паспорт також оформлюється строком на чотири або десять років залежно від віку власника.

Посвідки на тимчасове та постійне проживання в Україні мають визначений строк дії та потребують своєчасного продовження або переоформлення. У разі пропуску строків власнику доведеться оформлювати новий документ за чинними тарифами, що може обійтися дорожче.

