Ціни злетять на 30%? Яке подорожчання може чекати українців та чому

На вартість продуктів зараз сильно впливають відключення

Наразі одним з найважливіших ціноутворюючих факторів на продуктовому ринку в Україні є відключення світла. Адже їх наявність значно підвищує ціни.

Про це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів "Телеграфу" в матеріалі "20 тисяч гривень на місяць "у трубу": скільки коштує прогодувати генератор і як це вдарить по гаманцях".

Що треба знати:

Зменшення інтенсивності відключень світла може знизити ціни на продукти майже на 10%

Щоденні тривалі "блекаути" збільшують собівартість продуктів в рази

За словами Марчука, наразі графіки відключень вирішують все. Адже зростання цін досить сильно від них залежить. Експерт пояснює: "Якщо світло вимикатимуть на кілька годин тричі чи чотири рази на тиждень – продукти зростуть у ціні не більше ніж на 7%. Але якщо відключення триватимуть по 8 годин щодня, подорожчання може сягнути до 30%".

Виходить, що є кілька сценаріїв впливу на ціни. При цьому навіть епізодичні відключення додають кілька відсотків до вартості. Щоденні восьмигодинні блекаути можуть збільшити вартість продуктів майже на третину, каже Марчук.

