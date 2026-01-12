Рус

Генератори влітають бізнесу в копієчку: коли підскочать ціни на продукти в Україні

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ціни на продукти Новина оновлена 12 січня 2026, 10:32
Ціни на продукти. Фото Колаж "Телеграфу"

Виробники в Україні опинились в складній ситуації

Наразі в Україні спостерігається досить цікава ситуація на ринку. Адже собівартість продуктів зростає через регулярні відключення, але їх ціна не підвищується.

Про це "Телеграф" розповідає в матеріалі "20 тисяч гривень на місяць "у трубу": скільки коштує прогодувати генератор і як це вдарить по гаманцях".

Що треба знати:

  • Собівартість продуктів зросла на 10% через відключення світла
  • Продукти на полицях ще не дорожчають через низьку спроможність покупців
  • Наразі виробники опинились у важкій ситуації

З початку регулярних відключень світла собівартість продуктів в Україні зросла на 10%. Додались витрати на генератори, які в деяких містах працюють по 10-16 годин. При цьому значного зростання цін українці не спостерігають.

Хоча воно досить логічне, однак наразі виробник розуміє, що населення має низьку купівельну спроможність. Тобто люди і так без подорожчання купують досить мало продуктів, а якщо підняти ціни, ця ситуація може стати ще гіршою. Ще одним важливим фактором є конкуренція, особливо з європейським імпортом.

Тому зараз на ринку немає великих стрибків цін, одна це не означає, що цього не відбудеться. Адже чимало експертів прогнозують здорожчання овочів та фруктів вже навесні.

І такий варіант цілком можливий, адже виробники опинились у складній ситуації: їхні витрати зростають, а можливості підняти ціни немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до весни білокачанна капуста може подорожчати вдвічі.

Теги:
#Ціни #Продукти #Подорожчання