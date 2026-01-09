Рус

Офіційний курс долара вперше перевищив 43 грн: чому і що буде далі

Автор
Марія Назарова ,
Дата публікації
Читать на русском
Автор
НБУ, валюта Новина оновлена 09 січня 2026, 16:50
НБУ, валюта. Фото Колаж "Телеграфу"

Фахівці не виключають подальшого зниження гривні

У п’ятницю, 9 січня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на 12 січня у розмірі 43,0757 гривні. Американська валюта вперше в історії перевищила 43 гривні. Падіння національної валюти має дві причини.

Також це є наслідком політики НБУ. Про це "Телеграфу" розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Офіційний курс валют на 12 січня
Офіційний курс валют на 12 січня

Відчутно збільшення попиту на долар, але не катастрофічне: з торішнього середнього рівня обсяг торгів на міжбанку (майданчик Bloomberg) у районі 200 млн, учора він зріс до $217,3 млн, а сьогодні до $265,9 млн, тобто на третину.

Це сьогодні вважається першою причиною подорожчання американської валюти – збільшення валютного попиту бізнесу на тлі зменшення доларового продажу від українських експортерів на початку нового року. Друга – це поточне здешевлення євро на світовому ринку з рівнем 1,17 до 1,16.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин
Андрій Шевчишин. Фото: Facebook

"Було три варіанти: перший — тримати долар і спускати курс євро, другий — тримати євро і піднімати долар, третій — піднімати євро і долар. Нацбанк вибрав варіанти два і три. Тягне вгору і євро, і долар. Хоча ще у 20-х числах грудня стримував щосили та збивав курс долара грн/$", — пояснив Шевчишин.

У таких умовах на ринку не виключають подальшого зниження гривні та подорожчання обох інвалют.

"Можемо дійти до рівнів позначених, як кажуть "партією та урядом". Скільки треба, стільки й зроблять. Валютний ринок дефіцитний і регулюється інтервенціями Нацбанку. Чисто технічно можемо досягти 44 грн за долар у перспективі. Але й 43 грн/$ повинні, що називається, промацати і звикнути. Як і до 50 грн за євро", — спрогнозував фінансовий аналітик.

Нагадаємо, 8 січня курс долара та євро досяг свого максимуму на початку 2026 року. Так, долар зараз по 43 грн, а євро — по 50 грн. Проте експерти заспокоюють, наголошуючи, що цей стрибок – сезонне явище.

Теги:
#Валюта #Курс гривні #Курс долара #Андрій Шевчишин