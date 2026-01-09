Офіційний курс долара вперше перевищив 43 грн: чому і що буде далі

Фахівці не виключають подальшого зниження гривні

У п’ятницю, 9 січня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на 12 січня у розмірі 43,0757 гривні. Американська валюта вперше в історії перевищила 43 гривні. Падіння національної валюти має дві причини.

Також це є наслідком політики НБУ. Про це "Телеграфу" розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Офіційний курс валют на 12 січня

Відчутно збільшення попиту на долар, але не катастрофічне: з торішнього середнього рівня обсяг торгів на міжбанку (майданчик Bloomberg) у районі 200 млн, учора він зріс до $217,3 млн, а сьогодні до $265,9 млн, тобто на третину.

Це сьогодні вважається першою причиною подорожчання американської валюти – збільшення валютного попиту бізнесу на тлі зменшення доларового продажу від українських експортерів на початку нового року. Друга – це поточне здешевлення євро на світовому ринку з рівнем 1,17 до 1,16.

Андрій Шевчишин. Фото: Facebook

"Було три варіанти: перший — тримати долар і спускати курс євро, другий — тримати євро і піднімати долар, третій — піднімати євро і долар. Нацбанк вибрав варіанти два і три. Тягне вгору і євро, і долар. Хоча ще у 20-х числах грудня стримував щосили та збивав курс долара грн/$", — пояснив Шевчишин.

У таких умовах на ринку не виключають подальшого зниження гривні та подорожчання обох інвалют.

"Можемо дійти до рівнів позначених, як кажуть "партією та урядом". Скільки треба, стільки й зроблять. Валютний ринок дефіцитний і регулюється інтервенціями Нацбанку. Чисто технічно можемо досягти 44 грн за долар у перспективі. Але й 43 грн/$ повинні, що називається, промацати і звикнути. Як і до 50 грн за євро", — спрогнозував фінансовий аналітик.

Нагадаємо, 8 січня курс долара та євро досяг свого максимуму на початку 2026 року. Так, долар зараз по 43 грн, а євро — по 50 грн. Проте експерти заспокоюють, наголошуючи, що цей стрибок – сезонне явище.