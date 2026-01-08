Курс в Україні стрибнув через дві причини: чому гривня впала нижче 43 за долар і що далі

Скільки треба, стільки й зроблять, пояснює фінансовий аналітик

Українська валюта активно дешевшає з початку року. 1 січня гривня розпочала 2026 рік офіційним курсом до долара на рівні 42,35 грн/$, до євро — 49,79 грн/€. Але за підсумком сьогоднішніх торгів на міжбанку Нацбанк встановив на завтра, 9 січня, їх на 42,9904 грн/$ і 50,1762 грн/€ відповідно.

Офіційний курс гривні до євро та долара 9 січня 2026

При цьому протягом торгів на основному майданчику міжбанківського валютного ринку (Bloomberg) було пробито новий психологічний рівень і котирування сягали 43,115 грн/$.

Котирування долара на міжбанку 8 січня 2026

Через що стрімко зростали готівкові курси. По долару середні ціни на купівлю/продаж сьогодні, 8 січня, дісталися 42,65-43,30 грн/$, а максимальна на вечір сягнула 43,70 грн/$. По євро середні були в межах 49,86-50,63 грн/€, а максимальна дісталася 51,05 грн/€. Ще одну психологічну відмітку (51 грн/€) подолано.

Котирування євро на міжбанку 8 січня 2026

Відчувається збільшення попиту на долар, але не катастрофічне: з торічного середнього рівня обсяг торгів на міжбанку (майданчик Bloomberg) в районі 200 млн, вчора він зріс до $217,3 млн, а сьогодні до $265,9 млн, тобто на третину.

Це сьогодні вважається першою причиною здорожчання американської валюти — збільшення валютного попиту бізнесу на тлі зменшення доларових продажів від українських експортерів на початку нового року. Друга — це поточне здешевлення євро на світовому ринку з рівнів 1,17 до 1,16. Нацбанк намагається маніпулювати курсами гривня/долар та гривня/євро так, щоб сильно не завищувати їх на піках і не стримувати здорожчання імпортних товарів і зростання інфляції.

Нагадаємо: в Україні на міжбанку немає прямих торгів у парі гривня/євро, а курс євровалюти визначається множенням поточного значення курсу гривня/долар на світовий долар/євро. Тому НБУ старається занижувати то одне, то друге значення, щоб збалансувати девальвацію гривні до обох валют.

"Було три варіанти: перший — тримати долар і спускати курс євро, другий — тримати євро й піднімати долар, третій — піднімати євро та долар. Нацбанк вибрав варіанти два і три. Тягне вгору і євро, і долар. Хоча ще у 20-х числах грудня стримував щосили й збивав курс долара у другій половині дня, бувало й нижче 42 грн/$", — прокоментував "Телеграфу" поточну ситуацію фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За таких умов на ринку не виключають й подальшого зниження гривні та здорожчання обох інвалют.

"Можемо дійти до рівнів позначених, як то кажуть "партією та урядом". Скільки треба, стільки й зроблять. Валютний ринок дефіцитний та регулюється інтервенціями Нацбанку. Чисто технічно можемо дістатися 44 грн за долар у перспективі. Але й 43 грн/$ мають, що називається, промацати та звикнути. Як і до 50 грн за євро", — спрогнозував Шевчишин.

Нагадаємо, 8 січня курс долара та євро сягнув свого максимуму на початку 2026 року. Так, долар наразі по 43 грн, а євро — по 50 грн. Однак експерти заспокоюють, наголошуючи, що цей стрибок — сезонне явище.