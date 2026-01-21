В АТБ обвал цін на популярні продукти: що сьогодні можна забрати по акції

Закупити можна дуже вигідно

Знаючи про різні акції, похід до супермаркету може виявитися набагато економнішим. Зокрема різні знижки часто з’являються в мережі АТБ.

"Телеграф" розповідає про 10 товарів у мережі АТБ, які 21 січня можна придбати за вигідною знижкою.

Ковбаса варена "М’ясна лавка" (500г.) — 79 гривень замість 133 (знижка 40%)

Сьомга слабосолона (210г.) — 244 гривні замість 349 (знижка 30%)

Кетчуп "Оліс" (250г.) — 19 замість 31 гривні (знижка 35%)

Зубна паста "Лакалут" (100мл.) — 75 гривень замість 132 (знижка 42%)

Чіпси "Чіпстерс" (110г.) — 29 гривень замість 55 (знижка 45%)

Пельмені "Ласунка" по-домашньому (800г.) — 94 гривні замість 172 (знижка 45%)

Шоколад "Мілка" з "Орео" — 64 гривні замість 100 (35%)

Креветки "Своя лінія" — 189 гривні замість 254 (знижка 25%)

Збитий сирок "Чудо" — 19 гривень замість 27 (знижка 30%)

Нагетси "Легко" (500г.) — 82 гривні замість 138 (40%)

Знижки в АТБ. Фото — скріншот

Чому товари продають із знижкою?

Як пише novyny.live, деякі споживачі можуть помилково вважати, що акційні пропозиції доступні лише для товарів, термін придатності яких добігає кінця. Проте продуктові мережі регулярно знижують ціни на більшу частину асортименту з інших причин, зокрема, щоб швидше звільнити місця на полицях для нової партії товару, стимулюючи відвідувачів купувати.

