В АТБ "порізали" ціни на популярні продукти: що зараз можна купити з великою знижкою

Деякі продукти можна купити за пів ціни

Завдяки різним знижкам та акціям у супермаркетах можна закуплятися набагато дешевше. Часто "ріже ціни", наприклад, АТБ.

"Телеграф" розповідає про 10 товарів у мережі АТБ, які можна придбати за вигідною ціною до 27 січня.

Ковбаса "Добров" сервелат (280г.) — 133 гривні замість 199 (знижка 33%)

Шоколад "Мілка" "Мілкініс" — 64 гривні замість 100 (35%)

Куряче філе копчено-варене — 309 гривень за кілограм замість 419 (знижка 26%)

Консерва з лосося з овочами у власному соку – 57 гривень замість 80 (знижка 28%)

Пельмені "Ласунка" з яловичиною та свининою (800г.) — 146 гривень замість 267 (знижка 45%)

Засіб для прання в капсулах "Ariel" Color (19шт.) — 311 гривень замість 598 (знижка 48%)

Грудинка "Своя лінія" Особлива — 339 гривень за кілограм замість 521 (знижка 33%)

Напій "Живчик" (0,5) — 14 гривень замість 22 (знижка 34%)

Цукерки "Roshen Galaretka" — 193 гривні замість 266 (знижка 27%)

Зубна паста "Лакалут" (100мл.) — 75 гривень замість 132 (знижка 42%)

Знижки в АТБ

Чому товари продають із знижкою?

Як пише novyny.live, деякі споживачі можуть помилково вважати, що акційні пропозиції доступні лише для товарів, термін придатності яких добігає кінця. Проте продуктові мережі регулярно знижують ціни на більшу частину асортименту з інших причин, зокрема, щоб швидше звільнити місця на полицях для нової партії товару, стимулюючи відвідувачів купувати.

