В АТБ "порезали" цены на популярные продукты: что сейчас можно купить с большой скидкой

Некоторые продукты можно купить за полцены

Благодаря различным скидкам и акциям в супермаркетах можно закупатся гораздо дешевле. Часто "режет цены", например, АТБ.

"Телеграф" рассказывает о 10 товарах в сети АТБ, которые можно приобрести по выгодной цене до 27 января.

Колбаса "Добров" сервелат (280г.) — 133 гривны вместо 199 (скидка 33%)

Шоколад "Милка" "Милкинис" — 64 гривны вместо 100 (35%)

Куриное филе копчено-вареное — 309 гривен за килограм вместо 419 (скидка 26%)

Консерва из лосося с овощами в собственном соку — 57 гривен вместо 80 (скидка 28%)

Пельмени "Ласунка" с говядиной и свининой (800г.) — 146 гривен вместо 267 (скидка 45%)

Средство для стирки в капсулах "Ariel" Color (19шт.) — 311 гривен вместо 598 (скидка 48%)

Грудинка "Своя линия" Особенная — 339 гривен за килограм вместо 521 (скидка 33%)

Напиток "Живчик" (0,5) — 14 гривен вместо 22 (скидка 34%)

Конфеты "Roshen Galaretka" — 193 гривны вместо 266 (скидка 27%)

Зубная паста "Лакалут" (100мл.) — 75 гривен вместо 132 (скидка 42%)

Скидки в АТБ

Почему товары продают со скидкой?

Как пишет novyny.live, некоторые потребители могут ошибочно полагать, что акционные предложения доступны только для товаров, срок годности которых подходит к концу. Однако продуктовые сети регулярно снижают цены на большую часть ассортимента по другим причинам, в частности, чтобы быстрее освободить места на полках для новой партии товара, стимулируя посетителей совершать покупки.

