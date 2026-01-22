В АТБ "порезали" цены на популярные продукты: что сейчас можно купить с большой скидкой
Некоторые продукты можно купить за полцены
Благодаря различным скидкам и акциям в супермаркетах можно закупатся гораздо дешевле. Часто "режет цены", например, АТБ.
"Телеграф" рассказывает о 10 товарах в сети АТБ, которые можно приобрести по выгодной цене до 27 января.
- Колбаса "Добров" сервелат (280г.) — 133 гривны вместо 199 (скидка 33%)
- Шоколад "Милка" "Милкинис" — 64 гривны вместо 100 (35%)
- Куриное филе копчено-вареное — 309 гривен за килограм вместо 419 (скидка 26%)
- Консерва из лосося с овощами в собственном соку — 57 гривен вместо 80 (скидка 28%)
- Пельмени "Ласунка" с говядиной и свининой (800г.) — 146 гривен вместо 267 (скидка 45%)
- Средство для стирки в капсулах "Ariel" Color (19шт.) — 311 гривен вместо 598 (скидка 48%)
- Грудинка "Своя линия" Особенная — 339 гривен за килограм вместо 521 (скидка 33%)
- Напиток "Живчик" (0,5) — 14 гривен вместо 22 (скидка 34%)
- Конфеты "Roshen Galaretka" — 193 гривны вместо 266 (скидка 27%)
- Зубная паста "Лакалут" (100мл.) — 75 гривен вместо 132 (скидка 42%)
Почему товары продают со скидкой?
Как пишет novyny.live, некоторые потребители могут ошибочно полагать, что акционные предложения доступны только для товаров, срок годности которых подходит к концу. Однако продуктовые сети регулярно снижают цены на большую часть ассортимента по другим причинам, в частности, чтобы быстрее освободить места на полках для новой партии товара, стимулируя посетителей совершать покупки.
