До -50%. Які товари у Сільпо можна вихопити за пів ціни вже зараз

На одній позиції можна зекономити до 300 грн

Наразі у Сільпо діють знижки до -50% на різні види розчинної кави. Подекуди можна зекономити не одну сотню гривень.

"Телеграф" поділиться найвигіднішими пропозиціями, які можна придбати за зниженою ціною до 28 січня. Зауважимо, що акція діє в усіх мережах супермаркетів "Сільпо" за наявності товару.

На якій каві можна зекономити у Сільпо

Кава розчинна Jacobs Gold Cronat, 200 г — зараз коштує 414 грн, замість 719 грн. Акція складає мінус 47%.

Кава в Сільпо на знижках

Напій кавовий Jacobs Irish coffee розчинний, 450 г — на знижках продають за 159 грн, замість 309 грн. Ціну знижено на 49%.

Кава в Сільпо на знижках

Кава мелена Jacobs Gold натуральна смажена, 250 г — коштує на 43% дешевше. Акційна ціна — 169,90 грн, без знижки 399 грн.

Кава в Сільпо на знижках

Кава розчинна Carte Noire натуральна сублімована, 140 г — продається на знижках по 329 грн, замість 529 грн.

Кава в Сільпо на знижках

Кава розчинна Jacobs Monarch економ-пакет, 170 г — коштує 329 грн. Ціну знижено на 25% з 439 грн.

Кава в Сільпо на знижках

Зауважимо, що у Сільпо не усі акції діють безпосередньо в магазині, адже деякі з них є тільки онлайн. Аби вхопити товари вигідно, можна зробити замовлення через портал чи застосунок, та забрати у найближчому магазині. Окрім того, є товари, які мають знижку лише для користувачів бонусної картки, саме тому не забувайте сканувати її касі.

Чому магазини роблять акції?

Деякі люди вважають, що акційні товари — це зіпсовані продукти чи ті, термін придатності яких добігає кінця. Фактично це не так, адже зазвичай продуктові мережі регулярно знижують ціни на більшу частину асортименту з інших причин, зокрема, щоб швидше звільнити місця на полицях для нової партії товару, стимулюючи відвідувачів купувати.

Не слід плутати уцінені товари — це дійсно ті, у яких термін придатності добігає кінця, порушена упаковка тощо, і акційні товари. У будь-якому випадку завжди уважно перевіряйте товари на строки та чеки після покупок.

