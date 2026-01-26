Кефір, сир і масло: що можна купити майже за пів ціни в "Сільпо"

Найбільше цінник впав на кисломолочний напій

У мережі супермаркетів "Сільпо" оголосили акції на продукти харчування. Знижки торкнулися переважно молочних продуктів.

У деяких випадках ціни знизилися більше ніж на 40%. Детальніше про це повідомив "Телеграф".

Що вигідно купити в "Сільпо"

Зокрема, кефір "Яготинський" 1% 850 грамів зараз коштує 34,99 гривень замість 62,49 гривень, що на 44% дешевше, а кефір "Яготинський" 2,5% 850 грамів продають за 39,99 гривень замість 65,49 гривень, знижка становить 39%.

Кефір «Яготинський». Фото: "Сільпо"

Масло солодковершкове "MiMiMilk" Екстра 82% 180 грамів подешевшало на 38% і коштує 79,99 гривень замість 129,0, а масло "Ферма" "Селянське" 73% 180 грамів – 90,99 гривень замість 139,0 (-35%).

Масло подешевшало. Фото: "Сільпо"

Серед сирів кисломолочних знизили ціну на продукцію "Молокія":

нежирний 0,2% 350 грамів продають за 57,99 гривень замість 90,99 (-36%);

жирний 5% 350 грамів – 59,99 гривень замість 95,49 (-37%),;

а 9% 350 грамів – 64,99 гривень замість 99,0 (-34%).

Кисломолочний сир коштує значно дешевше. Фото: "Сільпо"

Також акційна пропозиція діє на глазуровані сирки "Ферма" зі смаками ванілі, згущеного молока, полуниці та вишні-черешні. Вони коштують 10,99 гривень замість 19,19 (-43%).

Глазуровані сирки за акційною ціною. Фото: "Сільпо"

Чому на товари ставлять "жовті" цінники

Частина покупців вважає, що знижки у магазинах стосуються виключно продукції з наближеним терміном придатності. Водночас торговельні мережі часто переглядають ціни на різні категорії товарів з інших міркувань — зокрема для оновлення асортименту та швидшого розміщення нових поставок, заохочуючи клієнтів активніше робити покупки, як написали в "Новини.Live".

