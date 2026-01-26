Кефир, творог и масло: что можно купить почти за полцены в "Сильпо"

Больше всего ценник упал на кисломолочный напиток

В сети супермаркетов "Сильпо" объявили акции на продукты питания. Скидки коснулись преимущественно молочных продуктов.

В некоторых случаях цены снизились более чем на 40%. Подробнее об этом сообщил "Телеграф".

Что выгодно купить в "Сильпо"

В частности, кефир "Яготинский" 1% 850 грамм сейчас стоит 34,99 гривен вместо 62,49 гривен, что на 44% дешевле, а кефир "Яготинский" 2,5% 850 грамм продают за 39,99 гривен вместо 65,49 гривен, скидка составляет 39%.

Кефир "Яготинский". Фото: "Сильпо"

Масло сладкосливочное "MiMiMilk" Экстра 82% 180 грамм подешевело на 38% и стоит 79,99 гривен вместо 129,0, а масло "Ферма" "Крестьянское" 73% 180 грамм – 90,99 гривен вместо 139,0 (-35%).

Масло подешевело. Фото: "Сильпо"

Среди сыров кисломолочных снизили цену на продукцию "Молокия":

нежирный 0,2% 350 грамм продают за 57,99 гривен вместо 90,99 (-36%);

жирный 5% 350 граммов – 59,99 гривен вместо 95,49 (-37%);

а 9% 350 грамм – 64,99 гривен вместо 99,0 (-34%).

Кисломолочный творог стоит гораздо дешевле. Фото: "Сильпо"

Также акционное предложение действует на глазированные сырки "Ферма" со вкусами ванили, сгущенного молока, клубники и вишни-черешни. Они стоят 10,99 гривен вместо 19,19 (-43%).

Глазированные сырки по акционной цене. Фото: "Сильпо"

Почему на товары ставят "желтые" ценники

Часть покупателей считает, что скидки в магазинах касаются исключительно продукции с приближающимся сроком годности. В то же время торговые сети часто пересматривают цены на различные категории товаров по другим соображениям — в частности, для обновления ассортимента и более быстрого размещения новых поставок, поощряя клиентов активнее делать покупки, как написали в " Новости. Live ".

