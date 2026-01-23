"Золотий" виноград? Українців здивувала ціна імортної ягоди в магазинах (фото, відео)
За невеликий контейнер треба віддати чималі гроші
В Україні у супермаркетах продають виноград за три тисячі грн за один кілограм. Деякі користувачі в мережі здивовані та обурені такою вартістю.
Про це свідчать фото Новини.LIVE та відео з мережі. Зазначається, що захмарні ціни побачили в одному з київських супермаркетів.
Корейський рожевий виноград продають за майже 3 тисячі грн за кілограм. Один контейнер вагою в 500 г виходить на 1 500 грн. Є трохи дешевший варіант — білий корейський виноград. Упаковка такої ягоди в 800 г обійдеться у 2 099 грн. Окрім того, схожі ціни українці побачили й у супермаркеті Одеси.
У коментарях користувачі були обурені та здивовані такими цінами, адже вони досить високі. Люди писали:
- Без винограду можна обійтися.
- Це японський виноград спеціального сорту, але він буквально нічим не відрізняється від звичайного винограду з дачі.
- Впринципі, впринципі, якщо не купувати, то ціна нормальна.
- За такі гроші, він повинен мені співати пісні, поки я його їм.
Водночас, за даними Мінфіну, ціна винограду в Україні станом на січень 2026 року в середньому складає 246,27 грн за кілограм. Однак у супермаркетах його вартість перевищує щонайменше удесятеро цю цифру.
